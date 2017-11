Christian Rapp neuer wissenschaftlicher Leiter im Haus der Geschichte

Übernimmt per 1. Jänner von Gründungsdirektor Stefan Karner



St. Pölten – Christian Rapp wird neuer wissenschaftlicher Leiter im Haus der Geschichte in St. Pölten. Der promovierte Kulturwissenschaftler, Ausstellungsmacher und Universitätslektor übernimmt laut einer Aussendung vom Donnerstag mit 1. Jänner 2018 von Gründungsdirektor Stefan Karner.

"Mit dieser wohlüberlegten Personalentscheidung holen wir eine kompetente und bewährte Persönlichkeit in die NÖ Kulturwirtschaft, die sowohl in Niederösterreich herausragende Ausstellungsprojekte erfolgreich umgesetzt hat als auch international und speziell im zentraleuropäischen Raum sehr engagiert tätig war", betonte Paul Gessl, Geschäftsführer der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH. Rapp habe bereits am erfolgreichen Aufbau des Hauses der Geschichte im Museum Niederösterreich mitgearbeitet. Als Ausstellungsmacher, praxisorientierter Wissenschafter und Lehrbeauftragter stehe er für die drei Säulen des Hauses: Ausstellung, Forschung und Vermittlung.

Ausstellungen, Konzepte, Expo-Erfahrung

Rapp hat unter anderem die NÖ Landesausstellung 2013 für den Standort Asparn an der Zaya zum Thema "Brot" und die Schallaburg-Ausstellung "Jubel & Elend – Leben mit dem Großen Krieg 1914-1918" gestaltet. Er zeichnet für die "Remise" (Verkehrsmuseum der Wiener Linien) und für das Museum der Heizkultur "Brennpunkt" ebenso verantwortlich wie für die aktuelle Ausstellung über Freimaurer in der Österreichischen Nationalbibliothek ("Das wahre Geheimnis", 2017/2018). Außerdem hat er Ausstellungen im Wien Museum und im Technischen Museum Wien kuratiert.

Auch auf dem internationalen Parkett hat sich Rapp bewährt und Konzepte in vielen Ländern Europas entwickelt, zuletzt für Verkehrsmuseen in Tschechien und Polen. Der 53-Jährige mit Expo-Erfahrung (Hannover, Shanghai) ist Lehrbeauftragter an der Universität Wien, an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und an der New Design University in St. Pölten. In seiner Arbeit legt er einen Fokus auf die Bedeutung der Kulturvermittlung und intermediale Präsentation von Ausstellungen. (APA, 23.11.2017)