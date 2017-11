Nach 65 Jahren: Erster türkischer Staatschef besucht Griechenland

Präsident kündigt Besuch "in den kommenden Tagen" an

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will "in den kommenden Tagen" nach Griechenland reisen. Vize-Regierungschef Hakan Cavusoglu sagte am Donnerstag laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu, es werde der erste Besuch eines türkischen Staatschefs in dem Nachbarland seit 1953 sein.

Zuletzt hatte es mehrere hochrangige Besuche zwischen den beiden Ländern gegeben, deren Verhältnis historisch belastet ist.

Treffen der Ministerpräsidenten

Im Juni war der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in Athen mit seinem griechischen Kollegen Alexis Tsipras zusammengetroffen. Ende Oktober reiste dann der griechische Außenminister Nikos Kotzias nach Ankara, wo er auch Erdogan traf. Letzterer hatte in seiner Zeit als Regierungschef von 2003 bis 2014 das Nachbarland besucht, aber nicht seit seiner Wahl zum Präsidenten im August 2014.

Die Türkei und Griechenland sind zwar beide Nato-Mitglieder, doch war ihr Verhältnis über Jahrzehnte von Konflikten geprägt, bevor es sich Ende der 90er Jahre entspannte. Beide Länder kooperieren seit März 2016 im Rahmen des EU-Flüchtlingspakts zur Eindämmung der Migration in der Ägäis. Allerdings hat Athen zum Ärger der Türkei acht türkische Soldaten aufgenommen, die türkischen Angaben zufolge am Putschversuch von Juli 2016 beteiligt gewesen sein sollen. (APA, 23.11.2017)