Rapid verlängert auch Vertrag von Stephan Auer

Laut Cheftrainer Goran Djuricin "der am meisten unterschätzte Spieler" in seiner Mannschaft

Wien – Zwei Tage nach Philipp Schobesberger hat Rapid Wien auch den Vertrag mit Stephan Auer vorzeitig verlängert. Der 26-jährige Defensivspieler unterschrieb bis Ende der Saison 2019/20, wie der Fußball-Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab.

Auer, laut Cheftrainer Goran Djuricin "der am meisten unterschätzte Spieler" in seiner Mannschaft, wechselte im Sommer 2015 von der Admira nach Hütteldorf. In der laufenden Bundesligasaison avancierte er zum Stammspieler. (APA; 23.11.2017)