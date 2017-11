Historischer Kalender – 28. November

1812 – Britische Truppen wehren in der Schlacht am Frenchman's Creek im Britisch-Amerikanischen Krieg einen US-amerikanischen Invasionsversuch in Kanada ab.

1912 – Auf Betreiben Österreich-Ungarns und Italiens erfolgt die einseitige Unabhängigkeitserklärung Albaniens vom Osmanischen Reich. Eine "Nationalversammlung" in Vlora wählt Ismail Qemali zum Regierungschef. Die internationale Anerkennung der albanischen Eigenstaatlichkeit durch die Großmächte erfolgt erst auf der Londoner Konferenz im März 1913.

1912 – Uraufführung des Theaterstückes "Professor Bernhardi" von Arthur Schnitzler am Kleinen Theater in Berlin. Wegen des systemkritischen Inhalts werden Aufführungen in Österreich-Ungarn bis 1918 verboten.

1917 – Der russische Volkskommissar Leo Trotzki schlägt allen kriegsführenden Mächten einen Waffenstillstand vor.

1922 – In New York City wird das Medienunternehmen Time Inc. gegründet, das später zum größten Verleger in den Vereinigten Staaten aufsteigt.

1942 – In einer geheimen Direktive verpflichtet der Vatikan die amerikanischen Bischöfe, der Ansicht von US-Präsident Franklin D. Roosevelt beizupflichten, dass Hitler der gefährlichere Feind sei, der geschlagen werden müsse, auch wenn dies ein Zusammengehen mit Sowjetrussland bedeute.

1942 – Bei einem Brand in einem Nachtklub in Boston kommen 491 Menschen in den Flammen um.

1982 – In der Schweiz wird eine Volksinitiative für die Einführung eines Preisüberwachers angenommen.

1987 – Eine Boeing-747 der südafrikanischen Fluggesellschaft SAA stürzt nach einer verfehlten Notlandung auf Mauritius mit 159 Menschen an Bord über dem Indischen Ozean ab. Keiner der Insassen überlebt.

2002 – Bei einem koordinierten Doppelanschlag in Kenia richten drei Selbstmordattentäter ein Blutbad unter israelischen Urlaubern an. 16 Touristen kommen bei einem Attentat unweit von Mombasa ums Leben. Ein israelisches Charterflugzeug wird mit Raketen beschossen, die ihr Ziel verfehlen.

Geburtstage:

Jean Baptiste Lully, ital./frz. Komponist (1632-1687)

William Blake, engl. Maler/Dichter (1757-1827)

Alfons XII., span. König (1857-1885)



Ernst Julius Röhm, dt. SA-Führer (1887-1934)

Alberto Moravia (eigtl. Pincherle), ital. Schriftsteller, Präs. des Internationalen PEN-Clubs (1907-1990)

Pinchas Lapide, aus Wien stammender jüd. Religionsphilosoph (1922-1997)

Walter Bannert, öst. Filmregisseur und Kameramann (1942- )

Anna Nicole Smith, US-Model (1967-2007)

Todestage:

Stanislaw Wyspianski, poln. Dramat./Maler (1869-1907)

Wilhemina I. von Oranien-Nassau, Königin der Niederlande (1880-1962)

Vincenz Ludwig Ostry, öst. Journalist (1897-1977)

Wolfgang Liebeneiner, dt. Regisseur und Schauspieler (1905-1987)

Elly Beinhorn, dt. Sportfliegerin (1907-2007)

(APA, 28.11.2017)