Glühwein auf Wiener Weihnachtsmärkten kostet im Schnitt 3,70 Euro

Punsch mit Geschmacksrichtungen Chili, Caipirinha oder Mojito als Trend, Häferleinsatz wurde erhöht

Wien – Der Durchschnittspreis für einen Glühwein auf einem Wiener Weihnachtsmarkt beträgt 3,70 Euro. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Märkten und Ständen sind jedoch beträchtlich, hat ein Test der Reiseplattform urlaubshamster.at ergeben. Immerhin: Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr nicht nennenswert gestiegen, lediglich für den Häferleinsatz wird mehr verlangt.

Teuer in Schönbrunn

Urlaubshamster.at hat zwölf Märkte besucht, den billigsten Glühwein bekommt man demnach um 3,40 Euro am Wilhelminenberg, der Rest pendelt sich zwischen 3,50 und vier Euro ein. Auf dem Rathausplatz, in Schönbrunn und Am Hof in der Wiener Innenstadt fängt der billigste Glühwein allerdings erst bei vier Euro an, an manchen Ständen muss man sogar 4,50 Euro berappen.

Billig am Wilhelminenberg

Während man am Wilhelminenberg nicht nur den günstigsten Glühwein, sondern mit 3,40 Euro auch den günstigsten Punsch erhält, zahlt man auf anderen Märkten bis zu 4,90 Euro pro Punsch. Oft handelt es sich dabei aber um ausgefallene Kreationen. Im Trend liegen laut dem Test heuer vor allem hausgemachter Punsch und Bio-Punsch sowie Geschmacksrichtungen wie Chili, Mojito, Caipirinha und Thai.

Vier Euro Häferleinsatz

Während die Preise bei den Heißgetränken heuer laut dem Test kaum gestiegen sind, muss man bei fast jedem Markt mehr Einsatz für das Häferl zahlen. Beim Stephansplatz, im Alten AKH und auf dem Rathausplatz sind es mittlerweile schon vier Euro pro Tasse. Am Wilhelminenberg und am Spittelberg zahlt man mit zwei Euro am wenigsten. (APA, 23.11.2017)