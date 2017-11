"Wolfenstein 2": Kostenlose Demo zum Nazi-Shooter erschienen

Trotz starker Kritiken blieb der Verkaufserfolg bislang aus

Bethesda hat eine Demoversion zu "Wolfenstein 2: The New Colossus" für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Darin lässt sich das komplette erste Level kostenfrei spielen. Sollte man anschließend die Vollversion erwerben, kann der Spielstand inklusive Trophäen und Erfolgen anschließend übertragen werden.

wirspielen Video: So spielt sich "Wolfenstein 2".

Nazis in Amerika

Wie berichtet, entführt "Wolfenstein 2" Spieler als Widerstandskämpfer B.J. Blazkovicz in das von Nationalsozialisten besetzte Amerika. In der blutigen Satire gilt es, drakonische Gegenspieler wie Obergruppenführerin Engel zu stürzen und trifft auch auf einen verdatterten Hitler – in der deutschen Fassung ohne Bärtchen. Dieses und sämtliche andere Referenzen auf die Nazis und den Holocaust wurden aus der lokalen Fassung gestrichen.

Starke Kritiken, schwache Verkäufe

"Wolfenstein 2" ist im Oktober trotz der hiesigen Zensurdebatte mit sehr guten Kritiken auf den Markt gekommen. Der Single-Player-Shooter wurde für seine umfassende, abwechslungsreiche Kampagne und die spannende Geschichte gelobt. Der Verkaufserfolg lässt dennoch auf sich warten. In den USA konnte der Titel lediglich auf Platz 14 der Spielecharts einsteigen. (zw, 23.11.2017)