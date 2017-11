ÖFB-Team verbessert sich in Fifa-Weltrangliste

Österreich erstmals seit September 2016 in den Top 30

Wien – Österreichs Nationalteam hat sich in der Fifa-Weltrangliste weiter verbessert und scheint erstmals seit September 2016 in den Top 30 auf. In der am Donnerstag veröffentlichten neuen Rangliste liegt das ÖFB-Team auf Platz 29 und schaffte damit gegenüber dem Vormonat einen Sprung um zehn Plätzen nach vor.

Der starke Saisonabschluss von Arnautovic und Co machte sich im Ranking deutlich bemerkbar. Im September lag die ÖFB-Auswahl noch auf Rang 57, nach Siegen im Oktober gegen Serbien und Moldau unter Marcel Koller in der WM-Qualifikation und dem erfolgreichen Einstand von Franco Foda im Länderspiel gegen Uruguay (2:1) gelang aber die Rückkehr in die Top 30.

An der Spitze gab es keine Veränderungen. Weltmeister Deutschland führt weiter vor Brasilien, Europameister Portugal, Argentinien und Belgien. (APA, 23.11.2017)