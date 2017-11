Angela McRobbie: "Wir sehen auf arme Menschen herab"

Ich erforsche, wie Medien und Populärkultur Individualisierung vorantreiben und Kollektivierung verhindern. Meinen StudentInnen sage ich gerne, dass es auch Menschen braucht, die Bürokratie, den Sozialstaat, staatliche Organisationen verteidigen – was erst einmal nicht besonders aufregend klingt. An der Universität, an der ich lehre, wollen viele zum Beispiel DokumentarfilmerInnen werden – und ich entgegne ihnen: Wenn man mit benachteiligten Jugendlichen arbeitet, kann man auch tolle Medienarbeit machen. Es muss nicht immer die Arbeit im Scheinwerferlicht sein.

McRobbie: In Großbritannien erleben wir eine zunehmende Aushöhlung des Sozialstaats. Das politische Ziel ist, Menschen raus aus Sozialhilfesystemen und in die Erwerbsarbeit zu bringen. Ein Mittel auf diesem Weg ist das öffentliche Bloßstellen von Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Dieser Diskurs bringt nicht nur Angehörige der Mittelklasse dazu, auf arme Menschen herabzusehen und Sozialmissbrauch zu beklagen, er erzeugt auch Konflikte innerhalb eines Milieus und treibt eine Entsolidarisierung voran. Jeder steht mit jedem in Konkurrenz. Die Frau im staatlichen Workfare-Programm, die für eine geringe Bezahlung in Teilzeit arbeitet, stellt sich gegen ihre Nachbarin, die ihr Überleben mit Sozialhilfe bestreitet.

McRobbie: Das ist eine gute Frage, denn es gibt dazu zu wenig Forschung. Einige dieser britischen Sendungen haben außergewöhnlich hohe Quoten, es existiert also ein Markt, ein Publikum dafür. Gesellschaftliche Debatten konzentrieren sich aber eher auf die DarstellerInnen als auf die Motive der SeherInnen. Es bräuchte auch Forschung zu den Politiken hinter den Kulissen: Wie kommt es in einem Medienbetrieb zu der Entscheidung, ein bestimmtes Format so zu inszenieren? Klar ist, dass gegenwärtig Reality-TV-Shows darauf angelegt sind, mit exzentrischen Charakteren auch über die konkrete Sendung hinaus ein Eigenleben zu entwickeln – das trägt zur enormen Popularität bei.

STANDARD: Im deutschsprachigen Raum fallen entsprechende Formate vergleichsweise harmlos aus, aber auch in Österreich und Deutschland sind Sendungen wie "Frauentausch" und "Teenager werden Mütter", in denen das scheinbar verantwortungslose Verhalten von Frauen aus der Arbeiterklasse vorgeführt wird, höchst erfolgreich. Was macht diese so attraktiv für ein breites Publikum?

Eines der erfolgreichsten der letzten Jahre war "Benefits Street" auf Channel 4, aber es hat sich darüber hinaus ein ganzes Genre des "Benefits TV" entwickelt – diese Sendungen sind voyeuristisch und stigmatisierend. Und in gewisser Weise fungieren sie als moralische Barometer dafür, was in einer Gesellschaft als akzeptabel gilt. Meine These lautet, dass sich diese Grenze in den vergangenen Jahren deutlich verschoben hat. Die frühere Unterscheidung zwischen "selbstverschuldeter" und "unverschuldeter" Armut existiert heute nicht mehr, der Ton auf Social-Media-Plattformen wird aggressiver, medial werden Frauen vorgeführt, die angeblich zu Unrecht Sozialleistungen beziehen, zu viele Kinder haben oder sich "schamlos" verhalten.

McRobbie: In meinem 2008 erschienenen Buch "The Aftermath of Feminism" habe ich mich mit den "Top Girls" – so der Titel der deutschen Übersetzung – auseinandergesetzt: jungen, ambitionierten Frauen, die all ihre Ziele erreichen und dazu keine feministischen Kämpfe mehr austragen müssen. So lautet zumindest die Erzählung, die ich als neoliberalen Postfeminismus kritisiert habe. In den vergangenen Jahren habe ich mich darauf konzentriert, welche weiteren Effekte dieser Diskurs hat. Was ist mit den Frauen, die nicht einmal die Chance haben, die Karriereleiter hochzuklettern, die von dem neuen Erfolgsversprechen ausgeschlossen bleiben?

STANDARD: In Ihrem Vortrag an der Universität Wien widmeten Sie sich dem "weiblichen Versagen": Armut und Benachteiligung würden in der neoliberalen Populärkultur als "female failure" inszeniert, so Ihre These. Wer sind diese Frauen?

Angela McRobbie ist Professorin für Kommunikationswissenschaft am Goldsmiths-College in London und gilt als eine der renommiertesten KulturwissenschafterInnen Großbritanniens. Ihre bekanntesten Bücher sind "Top Girls. Feminismus und der Aufstieg des neoliberalen Geschlechterregimes" und "Be Creative. Making a Living in the New Culture Industries 2015".

Angela McRobbie hielt am 16. November auf Einladung des Forschungsverbunds "Gender and Agency" (Uni Wien) den Vortrag "Gender Shaming and Anti-Welfarism in Neoliberal Popular Culture" und am 17. November gemeinsam mit der feministischen Filmproduzentin, Regisseurin und Schauspielerin Tatjana Turanskyj die Lecture "Working Lives of Women in Neo-Liberal Times: The New Feminist Cinema of Tatjana Turanskyj in the Frame of Visual Sociology".