ÖSV-Vize Walchhofer zu Missbrauchsfällen: "Absolut inakzeptabel"

Wien – Michael Walchhofer debütierte 1999 im alpinen Skiweltcup und trat 2011 zurück. In dieser Zeit, sagt der Abfahrtsweltmeister 2003 und dreimalige Gewinner des Abfahrtsweltcups dem Standard, habe er von sexuellen Übergriffen "gar nichts mitbekommen". Walchhofer (42) will dennoch "nicht ausschließen, dass auch da etwas passiert ist. Aber ich habe meine Augen garantiert nicht verschlossen, sondern immer offengehalten."

In den 1970ern ist mit Sicherheit etwas passiert. Nicola Werdenigg (ehemals Spieß), Abfahrts-Olympiavierte 1976, und eine weitere Weltcupläuferin hatten im STANDARD schwere Übergriffe bis hin zu einer Vergewaltigung durch einen ÖSV-Mannschaftskollegen öffentlich gemacht. Dazu sagt Walchhofer, der seit 2013 als ÖSV-Vizepräsident fungiert: "Das ist natürlich absolut inakzeptabel. Es ist wichtig, dass das aufgearbeitet wird, und es ist wichtig, dass man sensibilisiert."

ÖSV beschließt Präventionsmaßnahmen

Wie soll die Aufarbeitung aussehen? Walchhofer berichtet von einer ÖSV-Sitzung am Mittwoch, bei der er selbst verhindert war, bei der aber über die Missbrauchsfälle gesprochen wurde und Präventionsmaßnahmen beschlossen wurden.



So will man "alle möglichen Maßnahmen treffen, um eventuelle Übergriffe, sexuelle Belästigungen etc. präventiv zu verhindern". ÖSV-Vizepräsidentin Roswitha Stadlober soll im Bedarfsfall der Damenbeauftragten Petra Kronberger zur Seite stehen. Weiters sollen "alle Trainer, Betreuer und Masseure aufgefordert werden, die Aktiven immer und überall mit dem nötigen Respekt zu behandeln". Bei Trainerausbildungen soll "diesem Thema künftig ein noch breiterer Raum als bisher eingeräumt werden". Im Falle eines Verstoßes will man "mit aller Härte durchgreifen".

Ein "Glücksfall" sei für Walchhofer Petra Kronberger, die Doppelolympiasiegerin 1992 ist seit 2015 als Damensport-Konsulentin im ÖSV angestellt. "Sie war selbst Spitzenläuferin und hat eine hohe Sozialkompetenz." Eine ÖSV-Kommission einzusetzen, hält der Zauchenseer Hotelier "nach jetzigem Stand nicht für notwendig".

Walchhofer ist "kein Parteimitglied", führt aber für die ÖVP die Koalitionsgespräche in Sachen Sport mit Petra Steger (FPÖ). Auch da habe man die Missbrauchsfälle thematisiert. Walchhofer glaubt nicht, dass sich sexueller Missbrauch im Sport auf den Skisport beschränkt hat. Ob er glaubt, dass sich sexueller Missbrauch im Skisport auf die Siebziger beschränkt hat? "Ich hoffe es." (Fritz Neumann, 22.11.2017)