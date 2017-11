TV- und Radiotipps für Donnerstag, 23. November

Bernstein-Fieber, Frauenfußball-WM-Quali, Talk im Hangar 7 über die Macht der FPÖ, Brennpunkt auf ORF3 über Kenia und Tabuthema Sex

19.00 DOKUMENTATION

Schatten der Vergangenheit

In der Dokumentation präsentieren Historiker neue Erkenntnisse über Rollen der Wiener Philharmoniker im Nationalsozialismus. Bis 19.45, W24

19.40 REPORTAGE

Re: Bernstein-Fieber Im Nordwesten der Ukraine wird im großen Stil Bernstein abgebaut. Illegal. Die Polizei scheint im Kampf gegen den Raubbau machtlos. Denn hinter dem lukrativen Geschäft steckt ein undurchsichtiges Netzwerk aus Kleinkriminellen, korrupten Beamten und der einflussreichen Bernstein-Mafia.

Bis 20.15, Arte

20.15 FRAUENFUSSBALL

WM-Qualifikation: Österreich – Israel Es geht voran: Frauenfußball im Hauptabendprogramm, danke ORF! Und beim nächsten Mal eine Kommentatorin?

Bis 22.25, ORF 1

20.15 QUASSELSTRIPPEN

Familienfest und andere Schwierigkeiten (Home for the Holidays, USA 1995, Jodie Foster) Was passieren kann, wenn gestandene Schauspieler beginnen, Regie zu führen, wissen wir nicht erst seit Keeping the Faith von Edward Norton. Jodie Foster, die mit Das Wunderkind Tate einen Achtungserfolg verbuchen konnte, stürzt mit Holly Hunter in ein kuscheliges, aber über weite Strecken auch ziemlich rührseliges Loch.

Bis 22.10, Servus TV

20.15 SCHMACHTEN

The Bodyguard (USA 1992, Mick Jackson) Das Mädchen und ihr Beschützer ringen ums Liebesglück. Whitney Houston im Film: eine große Sängerin, eine Schauspielerin war sie nicht. Bis 22.55, Kabel eins

20.45 DOKUREIHE

Rush die Serie 876 Kilometer und 17890 Höhenmeter mit dem Rad, bergauf und bergab mit Laufschuh und Tourenski: ein Dreikampf der Extreme.

Bis 21.05, ORF Sport+



21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen Gäste bei Ingrid Thurnher und Peter Pelinka sind Rainer Nowak (Die Presse), Georg Wailand (Kronen Zeitung), Petra Stuiber (Der Standard) und Christoph Kotanko (OÖ Nachrichten). Bis 21.55, ORF 3



21.00 MAGAZIN

Scobel: Baukasten Mensch – Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Teile Gäste bei Gert Scobel: Alena Buyx (Medizinerin), Katharina Tigges-Limmer (Psychologin), Elmar Jaeckel (Mediziner). Bis 22.00, 3sat



21.15 REPORTAGE

Im Kontext – Die Reportage: Auf der Spur des Geldes Bei den großen österreichischen Wirtschaftsskandalen der letzten Jahre hat die Strafjustiz kaum kriminelles Vermögen beschlagnahmt. Vergangenes Jahr konnten nur sechs Millionen Euro zurückgeholt werden. Allein der Hypo-Skandal kostet Steuerzahler Milliarden. Warum in Österreich die Spur des Geldes kaum verfolgt wird.

Bis 22.15, Servus TV

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Kenia – Tabuthema Sex Die Menschen in Kisumu, in der Nähe des Victoriasees, gehören zu den Luo. Die Männer in diesem traditionell patriarchalisch strukturierten Volk arbeiten wenig, kümmern sich kaum um ihre Familien und unterhalten Liebschaften, was zu steigenden HIV-Raten führt. Bis heute sterben in Kenia immer noch fünf Prozent der Kinder, bevor sie fünf Jahre alt werden. Frauen bekommen durchschnittlich vier bis fünf Kinder – denn über Sex und Familienplanung wird nicht gesprochen. Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar 7: FPÖ an der Macht "Wie rechtsextrem ist die Partei?", fragt Michael Fleischhacker seine Gäste. Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner Kanzlerin ohne Mehrheit Maybrit Illner diskutiert die aktuelle Situation in Deutschland nach dem Abbruch der Koalitionsverhandlungen mit Gästen. Bis 0.30, ZDF

22.30 DISKUSSION

Inside Brüssel Mögliche Neuwahlen in Deutschland, soziale Rechte und Klimakonferenz sind Themen bei Peter Fritz und seinen Gästen, Europaabgeordnete im Europäischen Parlament in Brüssel: Paul Rübig (ÖVP) und Cornelia Ernst (Die Linke, Deutschland) sowie mit Ingrid Steiner-Gashi (Kurier) und Janis Emmanouilidis (European Policy Centre). Bis 23.30, ORF 3

22.25 BÄH!

Das wilde Schaf (Le mouton enragé, F/I 1973, Michel Deville) Ein kleiner Bankangestellter (Jean-Louis Trintignant) macht Karriere, indem er einflussreiche Damen verführt. Devilles frivole Gesellschaftssatire leidet unter der inszenatorischen Glätte des Regisseurs, Romy Schneider und Jane Birkin geben sich alle Mühe.

Bis 0.05, 3sat

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des Wirtschaftsmagazins: 1) 6 statt 22: was die Zusammenlegung der Krankenkassen bringen könnte. 2) Geld zurück vom Finanzamt: Steuertipps zum Jahreswechsel. 3) Experte zeigt auf: die heimlichen Drahtzieher der Wirtschaf. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Schauspielerin Christiane Hörbiger und Mediziner Johannes Huber sind Gäste bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Neo Magazin Royale Jan Böhmermann sorgte letzte Woche mit der Fake-Reportage über einen geplanten "NS-Reichspark" sorgte für Wellen. Anzunehmen, dass der Satiriker nachlegt. Bis 0.00, ZDF Neo