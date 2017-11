"In aller Freundschaft": Schauspieler Dieter Bellmann gestorben

Er war bis 2015 "Professor Simoni" in der beliebten ARD-Serie – Starb im Alter von 77 Jahren

Leipzig – Der deutsche Schauspieler Dieter Bellmann ist tot. Der langjährige Hauptdarsteller der beliebten ARD-Serie "In aller Freundschaft" starb am Montag im Alter von 77 Jahren in Leipzig. Das gab der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) unter Berufung auf seine Witwe am Mittwoch bekannt.

"Wir nehmen Abschied von einem guten Freund, der in seiner Rolle wie auch als Mensch eine ganz herausragende Figur bei "In aller Freundschaft" war", sagte MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi. Er habe sich "mit hoher Professionalität und viel Charme in die Herzen der Fans gespielt".

Der aus Dohna in der Sächsischen Schweiz stammende Schauspieler stand seit deren Beginn 1998 für die Serie vor der Kamera. Er verkörperte bis zu seinem Ruhestand 2015 den Professor Gernot Simoni, Chef der "Sachsenklinik" in Leipzig, und danach in Gastauftritten Berater des jüngeren Ärzteteams. Daneben stand der Leipziger, der mit der Schauspielerin Astrid Höschel-Bellmann verheiratet war und einen Sohn hat, auch immer wieder auf der Bühne von Schauspiel und Kabarett. (APA, dpa, 22.11.2017)