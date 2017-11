Einbrecher: "Hat das Haus eine Alarmanlage, gehe ich weiter"

Eine Analyse zeigt, wie Täter Objekte auswählen und was sie am häufigsten stehlen. Alarmanlagen schrecken ab, Attrappen werden aber erkannt

Wien – Die Wintermonate sind auch die Zeit, in der Dämmerungseinbrüche zunehmen. Die Zahl der Einbrüche ist in den Wintermonaten auch deutlich höher als in den Sommermonaten. Denn das frühe Einsetzen der Dunkelheit, während viele noch in der Arbeit sind, zieht Einbrecher an.

Doch wie legen es die Täter genau an? Dieser Frage sind der österreichische Versicherungsverband VVO, das Bundeskriminalamt und das Kuratorium für Verkehrssicherheit in einer Studie nachgegangen. Neben Zahlen und Fakten wurden dafür auch 50 verurteilte Täter zu Interviews gebeten und 150 Polizeiakten untersucht, um den Einbruch aus der Täterperspektive zu beschreiben. Die Ergebnisse:

Die gute Nachricht vorweg: Die Zahl der Anzeigen bei Wohnraumeinbrüchen ist 2016 gegenüber dem Vorjahr um rund 16 Prozent auf 12.975 zurückgegangen. Im Schnitt verübten Einbrecher in Österreich 35 Einbrüche pro Tag.

Während die Zahl der Einbrüche sinkt, steigt der Anteil an Einbruchsversuchen allerdings deutlich: Im Jahr 2000 lag er noch bei 23 Prozent, im Vorjahr wurden rund 40 Prozent der Einbrüche abgebrochen. "Dieser Vergleich zeigt deutlich, dass Aufklärung und Bewusstseinssteigerung für Präventionsmaßnahmen wirken und dabei helfen, die eigenen vier Wände sicherer zu machen", sagt Hartwig Löger, Vorstandsvorsitzender der Uniqa und Vizepräsident des VVO.

Weg des geringsten Widerstands