Entwarnung bei Sabitzer: Wohl keine lange Pause nach Verletzung

Österreicher renkt sich bei CL-Match in Monaco Schulter aus

Leipzig – Marcel Sabitzer wird nach seiner beim 4:1-Sieg in Monaco erlittenen Schulterverletzung voraussichtlich nicht lange pausieren müssen. Laut Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick war die linke Schulter des 23-Jährigen "ausgerenkt und konnte nur bei örtlicher Betäubung wieder eingerenkt werden. Das war schon sehr schmerzhaft", so Rangnick. Sabitzer war beim Match der Champions League nach einer halben Stunde ausgerutscht und unglücklich auf die Schulter gestürzt. Der österreichische Internationale wurde danach ausgewechselt.

Nach dem Röntgen gab es eine kleine Entwarnung: "Knöchern ist schon mal nichts, aber wir müssen abwarten, wie es mit dem Kapsel-Bänderapparat aussieht. Das ist eigentlich das Entscheidende", erklärte Rangnick und meinte schmunzelnd: "Nach dem Spiel war er schon wieder in der Kabine und sah so aus, als ob er morgen wieder trainieren könnte."

In bisher 19 Pflichtspielen der Leipziger hat Sabitzer 18-mal mit dabei wurde nur am 16. September beim 2:2 gegen Gladbach geschont. Ein Einsatz am Samstag gegen Werder Bremen ist aber eher unwahrscheinlich. "Bei einem Steirer weiß man nie, aber ich glaube nicht, dass er am Samstag wieder spielen kann", sagte Rangnick.

Sabitzer selbst meldete sich am Mittwochvormittag zu Wort. "Ich hoffe, ich bin bald wieder zurück", twitterte er. Dazu postete Sabitzer ein Foto mit einer dicken Manschette, die den gesamten linken Arm stabilisieren soll. (APA, red – 22.11. 2017)