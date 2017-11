Austriacus-Werbepreis: Salzburg räumt am meisten Trophäen ab

Wirtschaftskammer vergab den neuen Preis in zwölf Kategorien

Wien – Am Mittwoch wurde der österreichische Bundeswerbepreis Austriacus der Wirtschaftskammer zum ersten Mal vergeben. Unter Vorsitz des deutschen Markenexperten Thomas Börgel hat eine fünfzehnköpfige Jury 248 Siegerprojekte aus den jeweiligen Landeswerbepreisen der Fachverbände in zwölf Kategorien nach den Kriterien Kreativität, Strategie, Originalität, Idee und Umsetzung bewertet und mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet.

Zusätzlich wurde in der Sonderkategorie "Innovative Werbung" ein Preis für Werbeleistungen mit Crossover-Effekten von der Kreativwirtschaft Austria vergeben. Die Trophäen für die Gewinner kommen von der Bildhauerin und Bruno-Gironcoli-Schülerin Esin Turan.

Die erfolgreichsten Bundesländer waren Salzburg, Tirol und Oberösterreich. Salzburg konnte sich über neun Austriacus-Werbepreise freuen (2x Gold, 3x Silber und 4x Bronze), Tirol und Oberösterreich erhielten je sieben Trophäen (jeweils 3x Gold, 3x Silber und 1x Bronze).

Die Gewinner nach Kategorien:

EVENT

Gold:

Österreichs größtes Klassenzimmer

Bundesland: Salzburg

Agentur: Bluforce Group

Auftraggeber: Lidl Österreich

Silber:

Businessbeach

Bundesland: Kärnten

Agentur: Johannes Wouk

Auftraggeber: Junge Wirtschaft Klagenfurt

Bronze:

Internationaler Kästle Dirndl Skitag

Bundesland: Vorarlberg

Agentur: Kästle GmbH

Auftraggeber: Kästle GmbH

Nominiert:

RLB Sommerfest 2015 "Krimidreh"

Bundesland: Kärnten

Agentur: GrandurFilmStudio GmbH

Auftraggeber: Raiffeisen Landesbank Kärnten

Nassfeld – Schnellster Kochkurs der Alpen

Bundesland: Kärnten

Agentur: radio:works

Auftraggeber: NLW Tourismus Marketing GmbH

Take the A-Train – Jazzfestival am Hauptbahnhof

Bundesland: Salzburg

Agentur: rauchmannundrauchmann

Auftraggeber: Take the A-Train – Verein zur Förderung kultureller Projekte

AUDIO

Gold:

Husqvarna Automower "Määäääh"

Bundesland: Niederösterreich

Agentur: ghost.company – Werbeagentur Michael Mehler

Auftraggeber: Husqvarna Austria GmbH

Silber:

Mobilität ohne Unterbrechung

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: upart Werbung & Kommunikation GmbH

Auftraggeber: Amt der oberösterreichischen Landesregierung

Bronze:

Langweiliges Angebot

Bundesland: Salzburg

Agentur: Salic/Agentur für Marke, Design und Werbung GmbH

Auftraggeber: Porsche Bank

Nominiert:

Das Original gibt’s nur in Hellbrunn

Bundesland: Salzburg

Agentur: Salic/Agentur für Marke, Design und Werbung GmbH

Auftraggeber: Schloss Hellbrunn

Das ist sicher deine Mutter

Bundesland: Steiermark

Agentur: PILZ

Auftraggeber: Hotel Das Sonnreich****

Juvina Katerwasser Hörfunk "Die Tierschützerin"

Bundesland: Salzburg

Agentur: Plenos Creative GmbH

Auftraggeber: Starzinger GmbH + Co KG

Eli? Who the f*** is Eli?

Bundesland: Steiermark

Agentur: section.d

Auftraggeber: Eli Einkaufszentrum Liezen

BEWEGTBILD

Gold:

Nonoy and the Sea Monster

Bundesland: Tirol

Agentur: Wildruf

Auftraggeber: WWF Austria

Silber:

Zeitreisefilm Frankowitsch

Bundesland: Steiermark

Agentur: dkmotion

Auftraggeber: Delikatessen Frankowitsch

Bronze:

Breast Cancer Awareness

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: Reichl und Partner Werbeagentur GmbH

Auftraggeber: Estée Lauder Cosmetics GmbH

Nominiert:

VW Nutzfahrzeuge TV Spot

Bundesland: Salzburg

Agentur: Wuger – Brands in Motion

Auftraggeber: Porsche Austria GmbH & Co KG

Gösser – Holzarbeit

Bundesland: Steiermark

Agentur: McCann

Auftraggeber: Gösser/Brau Union

KAMPAGNE

Gold:

Jessas Marie – Zeit zum Wuzeln

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: Lunik2 Marketing Services GmbH

Auftraggeber: CIMA GmbH





Silber:

Museum goes Wild

Bundesland: Tirol

Agentur: Tom Jank Network

Auftraggeber: Bergbahnen Fieberbrunn/Tiroler Landesmuseen

Bronze:

Hofkultur by Hütthaler

Bundesland: Salzburg

Agentur: Bluforce Group

Auftraggeber: Hütthaler

Nominiert:

Audi Werbekampagne

Bundesland: Salzburg

Agentur: Wuger – Brands in Motion

Auftraggeber: Porsche Austria GmbH & Co KG

Roggn‘Roll

Bundesland: Kärnten

Agentur: mehrWERT Werbe- und Marketing GmbH

Auftraggeber: Naturbäckerei Lagner GmbH

DIGITAL

Gold:

Sommerglücksmomente

Bundesland: Salzburg

Agentur: Agentur Loop New Media GmbH

Auftraggeber: Österreich Werbung

Silber:

Museum goes Wild

Bundesland: Tirol

Agentur: Tom Jank Network

Auftraggeber: Bergbahnen Fieberbrunn/Tiroler Landesmuseen

Bronze:

Steyr Quest

Bundesland: Kärnten

Agentur: Smuck, Royer & Die Eins Werbeagentur GmbH

Auftraggeber: Steyr Traktoren

Nominiert:

Brand Activation Audi beim El Clasico FC Barcelona

Bundesland: Vorarlberg

Agentur: limemotion og

Auftraggeber: Audi Spanien

Erste Anti Hassposting App "BanHate"

Bundesland: Steiermark

Agentur: Kreativagentur Golddiggers

Auftraggeber: Antidiskriminierungsstelle Steiermark

Wörthersee Filmarchiv

Bundesland: Kärnten

Agentur: Wörthersee Tourismus GmbH

Auftraggeber: Wörthersee Tourismus GmbH

Klänge und Stimmen – der akustische Wiener Onlinestadtplan der

Österreichischen Mediathek

Bundesland: Niederösterreich

Agentur: MBIT Solutions GmbH

Auftraggeber: Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek

Fretello App

Bundesland: Vorarlberg

Agentur: Zeughaus Design GmbH

Auftraggeber: Pocket Lifestyle GmbH

Die große Sally Suche

Bundesland: Salzburg

Agentur: Salic/Agentur für Marke, Design und Werbung GmbH

Auftraggeber: Salzwelten GmbH

POS-MESSEARCHITEKTUR

Gold:

Primetals Technologies – Metec 2015

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: Ars Electronic Solutions

Auftraggeber: Primetals Technologies Austria GmbH

Silber:

Nationalparkhaus Matrei

Bundesland: Tirol

Agentur: Aberjung OG

Auftraggeber: Nationalpark Hohe Tauern

Bronze:

Weltraumhalle Haus der Natur Salzburg

Bundesland: Salzburg

Agentur: Furchti & friends Werbepartner

Auftraggeber: Haus der Natur Salzburg

Nominiert:

Hallstatt: Bronzezeitkino in den Salzwelten

Bundesland: Salzburg

Agentur: Scenomedia

Auftraggeber: Salzwelten GmbH

Rettet den Steffl!

Bundesland: Niederösterreich

Agentur: Kreativagentur theform

Auftraggeber: "Unser Stephansdom" – Verein zur Erhaltung des Stephansdoms





DIALOG MARKETING

Gold:

Schlüsselmailing Refugium Hochstrass

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: kest – strategie, kommunikation, design

Auftraggeber: Refugium Hochstrass

Silber:

Bewerbung "Schwimmflügel"

Bundesland: Kärnten

Agentur: Agentur im Park

Auftraggeber: Sabine Steinlechner

Bronze:

Renault Trucks – Handschuhmailing

Bundesland: Niederösterreich

Agentur: ghost company – Werbeagentur Michael Mehler

Auftraggeber: Volvo Group Austria GmbH

Nominiert:

Selbstloser Egoismus

Bundesland: Tirol

Agentur: Mut Creative GmbH

Auftraggeber: Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen

Gruß aus Linz … Textil

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: ger2 daucha.raab Kommunikationsdesign

Auftraggeber: Linz Textil Holding

GRAFIK DESIGN

Gold:

Marco Simonis Bastei 10

Bundesland: Burgenland und Niederösterreich

Agentur: agentur werbereich gmbh und contemas GmbH & Co KG

Auftraggeber: Marco Simonis:Bastei 10 Asset Management GmbH & Co KG

Silber:

Zweikampf – Schienbeinschoner

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: Fredmansky

Auftraggeber: Bernstein Innovation GMBH

Bronze:

Unter Wasser mit einer steirischen Harmonika

Bundesland: Kärnten

Agentur: TRACEUR

Auftraggeber: Harmonika Müller GmbH





Nominiert:

Coloro Playground

Bundesland: Tirol

Agentur: Huangart

Auftraggeber: CLR Code Limited

Corporate Design Dachmarke – Linzer Stadthonig

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: kest – strategie, kommunikation, design

Auftraggeber: Dachmarke* ImkerInnenkooperative

OUT OF HOME

Gold:

City Lights "Halloween"

Bundesland: Tirol

Agentur: Zimmermann Pupp Werbeagentur

Auftraggeber: Bäckerei Therese Mölk

Silber:

Was geht ab, Festspiele?

Bundesland: Salzburg

Agentur: Salic/Agentur für Marke, Design und Werbung GmbH

Auftraggeber: Rockhouse

Bronze:

Verdammt und zugenäht

Bundesland: Burgenland

Agentur: ideas4you Werbeagentur GmbH

Auftraggeber: Aktion Regen – Verein für Entwicklungszusammenarbeit

Nominiert:

Bosch Duftwartehäuschen

Bundesland: Niederösterreich

Agentur: Cayenne Marketingagentur GmbH, Betriebsstätte NÖ

Auftraggeber: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH

baking bread

Bundesland: Steiermark

Agentur: moodley brand identity

Auftraggeber: Auer Brot

VERPACKUNGSDESIGN

Gold:

Adventkarton Leo Hillinger

Bundesland: Burgenland

Agentur: Gerlinde Schmid Communications GmbH

Auftraggeber: Leo Hillinger GmbH





Silber:

Zirbenlikör

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: Zunder

Auftraggeber: Hermann Knogler

Bronze:

"Baker’s Bread Ale"

Bundesland: Tirol

Agentur: Zimmermann Pupp Werbeagentur

Auftraggeber: Bäckerei Therese Mölk

Nominiert:

Saiblingskaviar by Hubert Wallner

Bundesland: Kärnten

Agentur: Die Agentur Lux

Auftraggeber: Seerestaurant Saag

Yin Gin

Bundesland: Steiermark

Agentur: werbelechner

Auftraggeber: Stefan Liebmann/Hotel Liebmann

Packaging Dachmarke – Linzer Stadthonig

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: kest – strategie, kommunikation, design

Auftraggeber: Dachmarke* ImkerInnenkooperative

PUBLIC RELATIONS

Gold:

"Baker’s Bread Ale"

Bundesland: Tirol

Agentur: Zimmermann Pupp Werbeagentur

Auftraggeber: Bäckerei Therese Mölk

Silber:

Markenbildung für Arbeitgeber

Bundesland: Salzburg

Agentur: Plenos – Agentur für Kommunikation GmbH

Auftraggeber: Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Salzburg, Salzburger Universitätsklinik (SALK), B+S Banksysteme

Bronze:

TrinkWasser!Schule

Bundesland: Salzburg

Agentur: ikp Salzburg GmbH

Auftraggeber: Land Salzburg, Landes-Medienzentrum

Nominiert:

Der Schatz in mir

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: diehausmarke

Auftraggeber: Kindergarten St. Martin

Österreichs größtes Klassenzimmer

Bundesland: Salzburg

Agentur: Bluforce Group

Auftraggeber: Lidl Österreich

PRINT

Gold:

Jahresvorschauheft "Hauptsache"

Bundesland: Steiermark

Agentur: moodley brand identity

Auftraggeber: Next Liberty Jugendtheater

Silber:

White Rabbit Anzeigen

Bundesland: Salzburg

Agentur: Wuger – Brands in Motion

Auftraggeber: White Rabbit GmbH

Bronze:

Gemeinsam – im Nationalpark Gesäuse

Bundesland: Steiermark

Agentur: Melanie Kraxner

Auftraggeber: Nationalpark Gesäuse

Nominiert:

Geschichte/nbuch Refugium Hochstrass

Bundesland: Oberösterreich

Agentur: kest – strategie, kommunikation, design

Auftraggeber: Refugium Hochstrass

Innovation beginnt im Kopf

Bundesland: Burgenland

Agentur: ideas4you Werbeagentur GmbH

Auftraggeber: Schubert Elektroanlagen GmbH

SONDERKATEGORIE "INNOVATIVE WERBUNG"

Businessbeach

Bundesland: Kärnten

Agentur: Johannes Wouk

Auftraggeber: Junge Wirtschaft Klagenfurt (red, 22.11.2017)