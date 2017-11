Black Friday: GoG verschenkt Action-Klassiker "MDK"

Zudem gibt es mehr einen Preisabschlag auf 300 Spiele des Download-Stores

Der PC-Spiele-Store GoG.com hat eine Rabattaktion zum "Black Friday" gestartet und verschenkt im Zuge dessen zumindest für kurze Zeit auch den 1997 erschienenen Action-Klassiker "MDK".

Der Download-Store, der für kopierschutzfreie Inhalte bekannt ist, bietet in der Black-Friday-Woche insgesamt 300 Angebote mit bis zu 90 Prozent Rabatt. 40 Prozent Abschlag gibt es beispielsweise auf den Indie-Hit "Furi", 60 Prozent auf die Game-of-the-year-Edition von "The Witcher 3: Wild Hunt" und 50 Prozent Rabatt auf den Horror-Plattformer "Little Nightmares".

Unterdessen haben auch viele andere Download-Stores Aktionen zum Black Friday angekündigt, im Rahmen dessen es reduzierte Preise auf weitere PC- und Konsolenspiele gibt