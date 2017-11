Holocaust-Mahnmal vor Haustür des AfD-Politikers Björn Höcke errichtet

Die Aktionskunstgruppe "Zentrum für politische Schönheit" hat direkt vor Höckes Haus ein Holocaust-Mahnmal gebaut. Der AfD-Politiker soll davor niederknien

24 Betonstelen pflastern seit Mittwochfrüh einen Garten im thüringischen Bornhagen – eine exakte Nachbildung des Holocaust-Mahnmals in Berlin. "Investiere in Beton" für ein 'Höcke-Denkmal der Schande" rief das deutsche Künstlerkollektiv "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) auf und sammelte so bereits rund 39.000 Euro für ihr Projekt "Deine Stele".

Das Crowdfunding-Geld finanziert den Baustoff und die Miete bis 2019 für Björn Höckes Nachbarhaus samt Garten im kleinen Dorf Bornhagen an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen.

foto: zps Der Nachbau des Holocaust-Mahnmals in Bornhagen. Rechts hinten steht das Haus von AfD-Politiker Björn Höcke.

Höcke, Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD Thüringen, hat Anfang des Jahres in Dresden eine Rede zur deutschen Vergangenheitsbewältigung gehalten: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat", so der Wortlaut einer Passage, die für Empörung gesorgt und das ZPS zu seiner Aktion veranlasst hat.

"Der beste Weg zur Bekehrung"

"Für uns hat die AfD damit eine rote Linie überschritten." Ein 450-Quadratmeter-Denkmal, auf das Höcke aus seinem Fenster blicken muss, sei für den ZPS-Aktivisten Jochen S.* der beste Weg zur Bekehrung.

Für den Bau haben sich Freiwillige des ZPS regulär eingemietet. Einer davon ist der Österreicher Peter L.*, der seit einiger Zeit die Aktionen des ZPS verfolgt und schätzt und ihnen seine Hilfe angeboten hat.

Von der Stelen-Aktion hat Peter bis zu seiner Ankunft auf dem Nachbargrundstück nichts gewusst, allerdings war seine Freude groß, denn erst am Vortag habe er sich über eine Aussage Höckes geärgert.

foto: peter l. Unter einer Plane errichteten die Aktivisten das Mahnmal.

Mit einem Akkubohrer haben Peter und rund 20 andere Freiwillige das Gerüst für die Betonklötze in der Nacht unter einer Sichtschutzplane zusammengeschraubt. "Die Nachbarn müssen sich gewundert haben, zumal wir ihnen von einer Verlobungsfeier erzählt und den ganzen Garten umgegraben haben", lacht Peter.

Er erzählt aber auch von der Angst vor dem "Thüringer Heimatschutz", einer neonazistischen Vereinigung, die in der Region aktiv ist und in Verbindung mit der NSU gestanden haben soll.

In der Nacht habe er durch die beleuchteten Fenster in Höckes Haus mehrere Gestalten ausmachen können, die das Geschehen im Nachbargrundstück seiner Meinung nach nicht ignoriert haben können.

Kniefall als Läuterung

Einige Aktivisten bewohnen das Haus schon seit Monaten und wollen den AfD-Politiker mit Beobachtungen über den Gartenzaun in Verlegenheit bringen:

"Heute machen wir Bernd (sic) ein Angebot: Wenn er wie einst Willy Brandt vor dem Denkmal auf die Knie fällt und für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg aufrichtig um Vergebung bittet, machen wir es wie andere Geheimdienste – und schreddern sämtliche Unterlagen."

Das Denkmal soll auch nach dem Kniefall bestehen bleiben und neben einer Burgruine die zweite Attraktion des 270-Einwohner-Dorfs Bornhagen werden.

Livestream vom Haus

Bis auf einen entsetzten Gesichtsausdruck, den die Freiwilligen durch ein Fenster gesehen haben wollen, ist noch keine Reaktion Höckes bekannt. Auch die Anfrage des STANDARD blieb vorerst unbeantwortet.

Allerdings meldete sich Sprecher Stefan Möller per Facebook-Video zu wort: "Die AfD sei vieles gewöhnt und gegen das meiste wisse sie vorzugehen aber gegen das, was in Bornhagen geschieht, kann man nichts machen. In Bornhagen wird eine Schwelle überschritten. In Bornhagen wird eine ganze Familie gestalkt." Möller nennt die Aktivisten Täter – "das sind keine Künstler" – und ruft die politischen Kräfte in Thüringen auf, rechtsstaatlich zu handeln.

zentrum für politische schönheit

Rechtliche Konsequenzen

Ein Livestream, in dem das Denkmal und das Haus zu sehen waren, wurde von YouTube bereits gelöscht. Rechtliche Konsequenzen seien für das ZPS zwar ein Risiko, aber keine Hürde, meint Jochen. Das ZPS ist für mehrere Aktionen im Graubereich bekannt, so entwendete es 2014 die Gedenkkreuze der Berliner Maueropfer und wollte sie an der europäischen Außengrenze wieder aufstellen. Ein Verfahren dazu wurde im April 2015 allerdings eingestellt. (Maria von Usslar, 22.11.2017)