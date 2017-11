EU produzierte weniger Milch und Getreide

Im Vergleich zu 2015 produzierte die EU letztes Jahr 2,8 Prozent weniger landwirtschaftliche Produkte. In Österreich ist die Produktion dagegen um 0,5 Prozent gestiegen.

Luxemburg – Die landwirtschaftliche Produktion in der EU ist 2016 im Vergleich zu 2015 um 2,8 Prozent zurückgegangen. Österreich verzeichnete dagegen einen Zuwachs von 0,5 Prozent. Wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte, nahm sowohl die tierische (minus 3,3 Prozent) als auch die pflanzliche (minus 2,5 Prozent) Erzeugung in der EU ab.

Frankreich verzeichnete mit 70,3 Mrd. Euro den höchsten Anteil an agrarischer Produktion. Das entspricht 17 Prozent des EU-Gesamtwertes. Dahinter liegen Italien (53,4 Mrd. Euro bzw. 13 Prozent), Deutschland (52,9 Mrd. Euro bzw. 13 Prozent) und Spanien (46,8 Mrd. Euro bzw. 12 Prozent). In Österreich erreichte die Agrarproduktion 2016 ein Volumen von 6,8 Mrd. Euro.

Die stärksten Rückgänge in der landwirtschaftlichen Produktion wiesen 2016 Estland (minus 19,8 Prozent), Lettland (minus 8,3 Prozent) und Frankreich (minus 6,5 Prozent) auf. Die stärksten Anstiege wurden in der Slowakei (10,7 Prozent), Polen (4,6 Prozent) und Ungarn (4,1 Prozent) registriert. In Österreich ist der Zuwachs von 0,5 Prozent auf ein starkes Plus bei der pflanzlichen Erzeugung (3,2 Prozent) zurückzuführen, während die tierische Produktion um 1,4 Prozent abnahm.

Insgesamt sei der Rückgang der landwirtschaftlichen Erzeugung in der EU im Jahr 2016 hauptsächlich auf einen Preisrückgang bei tierischen Agrarprodukten zurückzuführen, erklärte Eurostat. So erfuhr Milch gegenüber 2015 einen Wertrückgang um 5,2 Prozent, Rinder um 3,6 Prozent. In der pflanzlichen Erzeugung betrug der Preisrückgang 1,8 Prozent. Am höchsten war der Preisverfall bei Getreide mit 13,5 Prozent. (APA, 22.11.2017)