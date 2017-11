Johnny Depp, Joe Perry und Alice Cooper live auf Burg Clam

Außerdem gastieren 2018 u.a. Nick Cave & the Bad Seeds und James Blunt in Klam

Klam – Hollywoodstar Johnny Depp kommt 2018 mit seinen Musiker-Kollegen Alice Cooper und Joe Perry von Aerosmith als "Hollywood Vampires" zu einem Konzert nach Klam. Das Konzert den Abschluss eines dreitägigen Reigens auf der Burg Clam, dessen Anfang am 28. Juni Nick Cave mit seinen Bad Seeds macht, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.

Tags darauf stellen sich alte Bekannte beim Clam Rock 2018 ein: Status Quo, Jimmy Cliff, Eric Burdon, Gary Clark jr und Ten Years After bestreiten den Abend. Einen Monat später, am 27. Juli, kommt Singer-Songwriter James Blunt kommt gut drei Jahre nach seinem letzten Album "Moon Landing" bereits zum dritten Mal nach Klam. (APA, 22.11.2017)

(S E R V I C E – Mehr Infos und Tickets unter http://www.clamlive.at Karten im Vorverkauf auch bei Musicticket, oeticket, in allen Raiffeisenbanken, bei der Arbeiterkammer Linz und allen AK-Bezirksstellen in OÖ und bei den OÖNachrichten)