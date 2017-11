Die Filmstarts der Woche

"Aus dem Nichts", "Battle of the Sexes", "Anna Fucking Molnar", "Wenn Gott will" und weitere Filme neu im Kino

Aus dem Nichts (D/F 2017, 105 min)

Regie: Fatih Akin

Mit: Diane Kruger, Numan Acar, Ulrich Tukur, Jessica McIntyre, Siir Eloglu, Johannes Krisch Mit diesem Film greift Fatih Akin die Morde des NSU für das Kino auf: Katja ist mit dem Kurden Nuri verheiratet, gemeinsam haben sie einen kleinen Sohn. Dann aber, "Aus dem Nichts", zerbricht Katjas Leben. Bei einem Bombenanschlag sterben ihr Mann und Sohn. Die Polizei vermutet schnell, dass Nuri mit Drogen gehandelt oder die Wut irgendwelcher Krimineller auf sich gezogen hat. Dann aber nehmen sie zwei Tatverdächtige fest, ein junges Neo-Nazi-Pärchen. In der Hauptrolle ist die Diane Kruger zu sehen, die beim Filmfest Cannes den Preis als beste Schauspielerin gewann. weiter ›