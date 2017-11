US-Ökonomin: "Die Welt ist voll von Zombie-Banken"

Admati, sie gehört zu den gefürchtetsten Kritikern des Bankensystems, sagt, dass viele Banken ihre Situation als zu positiv darstellen. Was die Banken an Eigenmitteln und Liquidität ausweisen, seien Ergebnisse ihrer Bilanzierungspraktiken, "die einem Test in der Realität nicht standhalten würden", sagt sie. Nur so gelinge es den Geldhäusern, durch die Stresstests zu kommen. In den Tests prüfen die Aufseher oft nur, welche Folgen unterschiedliche Szenarien für die Kapital-Kennzahlen der Banken haben. Damit sind Stresstests nicht sonderlich aussagekräftig und vermitteln ein falsches Sicherheitsgefühl, kritisiert die Professorin.

Admati hat das Buch: "The Bankers' New Clothes – What's Wrong with Banking and What to Do about It. With a New Preface" geschrieben.