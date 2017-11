Zum goldenen Hirschen wirbt für Raiffeisen Bank International

Die Wiener Agentur sicherte sich den Etat der Bank

Wien – Die Agentur Zum goldenen Hirschen Wien sicherte sich den Etat der Raiffeisen Bak International (RBI). sichern. Als erstes gemeinsames Projekt befindet sich gerade eine Kampagne für Klein- und Mittelunternehmen der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in Zentral- und Osteuropa in der Umsetzung, heißt es in einer Aussendung.

Die RBI sei in 14 Ländern Zentral- und Osteuropas als Finanzpartner für Klein- und Mittelunternehmen aktiv, so die Agentur. Die Kampagne ist für Anfang 2018 geplant und solle in enger Abstimmung mit den jeweiligen Tochterbanken stattfinden. (red, 22.11.2017)