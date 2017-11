SPD-Vizechef: "Wollen keine österreichischen Verhältnisse"

Schäfer-Gümbel ist gegen große Koalition und bringt Minderheitsregierung ins Spiel

Berlin – Angesichts der innenpolitischen Krise in Deutschland hat der Vizechef der SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, als Alternative zu einer erneuten großen Koalition eine Minderheitsregierung ins Gespräch gebracht. Er begründete seine Ablehnung einer großen Koalition mit dem abschreckenden Beispiel Österreich. "Wir wollen keine österreichischen Verhältnisse", sagte Schäfer-Gümbel am Mittwoch im ZDF.

Dort hätten die ständigen schwarz-roten Bündnisse zu einer Stärkung der politischen Ränder geführt. Zudem sei die Union in den letzten Monaten der großen Koalition vertragsbrüchig geworden. Auch aus inhaltlichen Gründen sehe die SPD "momentan keine Basis" für eine große Koalition. Deshalb müsse man nach anderen Optionen suchen, sagte er und verwies auf Artikel 63 des Grundgesetzes.

0,0 Bewegung

Dieser ermöglicht Neuwahlen, aber auch eine Minderheitsregierung. Damit habe man in Hessen gute Erfahrungen gemacht in der Zeit der geschäftsführenden Landesregierung mit wechselnden Mehrheiten. "Wir haben andere Schwerpunkte für die Zukunft dieses Landes, und da sehen wir bei der Union momentan 0,0 Bewegung", begründete Schäfer-Gümbel die Ablehnung einer großen Koalition. Der Union gehe es allein um Machterhalt.

SPD-Chef Martin Schulz wird voraussichtlich am Donnerstag vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen, der derzeit Möglichkeiten auslotet, die Krise bei der Regierungsbildung nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche zu überwinden. Mehrere SPD-Politiker wie der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises, Johannes Kahrs, haben Schulz aufgefordert, offen in das Gespräch mit Steinmeier zu gehen und das kategorische Nein zu einer neuen großen Koalition aufzugeben. CSU-Chef Horst Seehofer ist bereits am Mittwoch ins Schloss Bellevue geladen.

In SPD rumort es

Zugleich wächst jedoch auch die Gruppe der SPD-Politiker, die fordern, die Partei müsse ihr kategorisches Nein zu einer großen Koalition aufgeben. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen stehe die Partei vor einer neuen Situation, schrieb die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulla Schmidt auf Facebook. "Die SPD darf sich deshalb Gesprächen nicht verschließen. Ob dann Neuwahlen unvermeidbar sind, kann erst am Ende dieser Gespräche entschieden werden, und nicht am Anfang." Die SPD hatte bei der Bundestagswahl im September nach vier Jahren großer Koalition ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren und danach erklärt, für ein solches Bündnis nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Grüne Roth kritisiert Bundespräsidenten



Die Grünen-Politikerin Claudia Roth appellierte dennoch an die SPD, ihre Absage an eine große Koalition zu überdenken. Die Chancen einer Minderheitsregierung beurteilte sie skeptisch. "Eine Minderheitsregierung wäre eine Möglichkeit, aber wir sind nicht in Skandinavien, haben diese Tradition nicht", sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. Vor allem in Dänemark sind Regierungen ohne eigene Mehrheit sehr häufig.

Der Grünen-Europa-Abgeordnete Sven Giegold kritisierte Bundespräsident Steinmeier für sein Vorgehen. "Ich würde mir einen Bundespräsidenten wünschen, der deutlich härtere Worte wählt und den Parteien nicht signalisiert: Wenn Ihr Neuwahlen wollt, dann kriegt Ihr auch Neuwahlen", sagte er der "Berliner Zeitung". Steinmeier lehnt rasche Neuwahlen ab und hat die Parteien stattdessen an ihre Verantwortung zur Regierungsbildung erinnert. Am Dienstag traf sich das Staatsoberhaupt bereits mit den Parteichefs von Grünen und FDP.

In einer Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung sprachen sich 49,9 Prozent der Befragten für Neuwahlen aus. 20 Prozent plädierten für eine Minderheitsregierung. Eine neue große Koalition fänden 18,3 Prozent gut. 48,5 Prozent der Befragten halten es für richtig, dass die SPD eine Neuauflage des Bündnisses mit der Union ausschließt. (APA, Reuters, 22.11.2017)