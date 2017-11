Vanek gewinnt Österreicher-Duell gegen Raffl

Assist beim 5:2-Sieg der Canucks in Philadelphia

Philadelphia – Thomas Vanek hat am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das Österreicher-Duell mit Michael Raffl gewonnen. Vanek und die Vancouver Canucks siegten in Philadelphia mit 5:2 und fügten den Flyers die fünfte Niederlage hintereinander zu.

Vanek bereitete das 4:1 von Sven Bärtschi im Powerplay (35.) mit vor und verbuchte damit im vierten Spiel hintereinander einen Assist. Der 33-Jährige hält nach dem ersten Saisonviertel (21 Spiele) bei fünf Toren und acht Assists und ist damit viertbester Scorer der Canucks. Vor über 19.000 Zuschauern erhielten sowohl Vanek als auch Raffl etwas unter 14 Minuten Eiszeit. (APA, 22.11.2017)

NHL-Ergebnisse von Dienstag:

Philadelphia Flyers (Raffl) – Vancouver Canucks (Vanek) 2:5

St. Louis Blues – Edmonton Oilers 8:3

Dallas Stars – Montreal Canadiens 3:1