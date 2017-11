Hariri zeigt sich in Beirut der Öffentlichkeit

Zurückgetretener libanesischer Premier bei Militärparade zu Unabhängigkeitstag

Beirut – Nach seiner Rückkehr in den Libanon hat sich der zurückgetretene Ministerpräsident Saad Hariri erstmals wieder bei einem offiziellen Termin in der Öffentlichkeit gezeigt. Der 47-Jährige gehörte am Mittwoch in der Hauptstadt Beirut zu den Gästen einer Militärparade zum Unabhängigkeitstag des Landes. Dort saß er auf der Ehrentribüne neben dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun.

Hariri hatte Anfang des Monats von Saudi-Arabien aus unter ungeklärten Umständen seinen Rücktritt erklärt. Erst am Dienstagabend kehrte er danach erstmals wieder in sein Heimatland zurück.

Rücktritt noch nicht angenommen

Aoun hatte Saudi-Arabien wegen Hariris langer Abwesenheit vorgeworfen, es halte den sunnitischen Politiker fest. Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah erklärte, Hariri sei zum Rücktritt gezwungen worden. Es wird erwartet, dass Hariri in Beirut Aoun trifft und ihm die Gründe seines Rücktritts darlegt. Bisher hat der Präsident den Rücktritt noch nicht angenommen.

Hariri ist ein Verbündeter Saudi-Arabiens. Nach seiner Rücktrittserklärung kamen Sorgen auf, im Libanon könne ein neuer Stellvertreterkonflikt zwischen dem sunnitischen Königreich und dessen schiitischem Erzrivalen Iran entstehen. Saudi-Arabien wirft der Hisbollah und deren Schutzmacht Iran vor, Unruhe zu stiften. (APA, 22.11.2017)