"Gefährlich für geistige Gesundheit": Belgien will Lootboxen EU-weit verbieten lassen

Belgischer Justizminister will den "Glücksspiel"-Mechaniken in Games ein Ende machen

Das belgische Glücksspielbehörde ist nach einer Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei so genannten Lootboxen um Glücksspiel handelt. "Die Vermischung von Geld und Sucht ist Glücksspiel", heißt es in der Begründung.

Belgiens Justizminister Koen Geens will das immer häufiger in Videospielen eingesetzte Monetarisierungssystem nun EU-weit verbieten lassen und fügt hinzu: "Die Vermischung von Glücksspiel und Gaming ist speziell im jungen Alter gefährlich für die geistige Gesundheit."

Starker Gegenwind

Auslöser für die Debatte um Lootboxen war die Integration dieser Spielmechanik in aktuellen populären Blockbuster-Games wie "Star Wars: Battlefront 2", "Call of Duty: WW2", "Assassin's Creed Origins" oder "Forza Motorsport 7". Bei "Battlefront 2" wurde die tief ins Spiel integrierte Umsetzung derart heftig von Konsumenten und Medien kritisiert, dass sich Hersteller Electronic Arts kurz vor dem offiziellen Marktstart dazu entschied, das System vorerst auf Eis zu legen und für einen späteren Zeitpunkt anzupassen.

Umstritten sind Lootboxen, die bei manchen Spielen auch als Kartenpakete oder Schatzkisten zum Einsatz kommen, weil Spielern für den Einsatz von Spielwährung und in vielen Fällen auch Echtgeld Belohnungen versprechen, wobei Spieler vorher nicht sehen können, was sie erwartet. Dieses Glücksspiel ähnliche Prinzip war bis vor einiger Zeit vor allem von Free2Play-Games bekannt, nimmt aber nun immer häufiger auch bei Vollpreisspielen Einzug. Laut Kritikern würden Konsumenten hier wie bei einer Lotterie stark dazu verleitet werden, Geld auszugeben.

Verbot angestrebt

Laut der belgischen Nachrichtenseite VTM Nieuws könnte Belgiens Entscheidung noch weitreichende Folgen für Spielhersteller haben. Geens wolle Lootboxen und ähnliche Systeme, bei denen man im Vorfeld nicht genau weiß, was man erwirbt, EU-weit verbieten lassen. "Es wird Zeit brauchen. Aber wir werden sicher versuchen, es verbieten zu lassen."

Belgien ist nicht das einzige Land in der EU, das gegen Lootboxen vorgeht. So wurden auch bereits Ermittlungen in Holland eingeleitet, die britische Regierung geht laut eigenen Aussagen den Beschwerden ebenfalls nach und der französischer Senator Jerome Durain meinte in einem auf Twitter veröffentlichten Exposé, dass auch Frankreich sich der Problematik annehme. Sollte man zu dem Schluss kommen, dass es sich dabei um Glücksspiel handelt, müssten Maßnahmen ergriffen werden, um Konsumenten besser zu Informieren und vor Missbrauch zu schützen. Ein konkretes Problem, mit dem sich Spielhersteller konfrontiert sehen würden, ist, dass Glücksspiel eigenen Bestimmungen unterliegt und dedizierte Konzessionen erfordert. (zw, 22.11.2017)