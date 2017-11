Ex-General Mladić droht lebenslang wegen Völkermordes

Letzter Prozess des Kriegsverbrechertribunals – Mladić konnte jahrelang der Verhaftung entziehen – Lebenslang gefordert

Den Haag – Rund 22 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica wird das UN-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien das Urteil über den serbischen Ex-General Ratko Mladic (75) fällen. Er gilt als militärisch Hauptverantwortlicher für die Kriegsgräuel auf dem Balkan von 1992 bis 1995. Dafür droht ihm am Mittwoch in Den Haag eine lebenslange Haftstrafe.

Der Angeklagte mit dem Beinamen der "Schlächter vom Balkan" war erst 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht festgenommen worden. Mladic ist für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in insgesamt elf Fällen angeklagt, darunter Vertreibungen, Folter, Mord und Vergewaltigungen. Er soll auch für die Belagerung von Sarajevo mit tausenden Todesopfern verantwortlich sein sowie für die Ermordung von rund 8.000 muslimischen Männern und Buben in der damaligen UN-Schutzzone Srebrenica.

Mladić möglicherweise abwesend

Der Angeklagte selbst wird womöglich nicht bei der Urteilsverkündung sein, wie bosnische und serbische Medien am Dienstag unter Berufung auf seinen Verteidiger Dragan Ivetic berichteten. Ivetic begründete ein mögliches Fernbleiben seines Mandanten mit dessen Gesundheitszustand. Demnach könnte jeder Stress zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen, erläuterte der Anwalt unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Arzt. Während seiner 16-jährigen Flucht vor der Justiz hatte der nun 74-jährige Mladić drei Hirnschläge überlebt.

Die Verteidiger von Mladić versuchten in den vergangenen Monaten, die Urteilsverkündung angesichts Mladics Gesundheitszustandes hinauszuzögern. Auch wurde seine vorläufige Freilassung wegen ärztlicher Behandlung in Russland oder Serbien beantragt. Der Antrag wurde vom Haager Tribunal abgelehnt.

Lebenslange Haft

Die Anklage hatte lebenslange Haft gefordert. Die Verteidiger verlangten Freispruch. 2016 war Mladićs enger Vertrauter, der bosnische Serbenführer Radovan Karadzic, für eine fast identische Anklage zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 2012 gestartete Prozess ist der letzte des Tribunals, das zum Jahresende seine Arbeit nach 24 Jahren abschließt.

Der UN-Chefankläger Serge Brammertz hat die Überlebenden der Balkan-Kriege gewürdigt. Die "wahren" und "einzigen" Helden seien diejenigen Überlebenden, die vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien ausgesagt hätten, sagte Chefankläger Serge Brammertz der Nachrichtenagentur AFP.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass Ratko Mladić am Mittwoch zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Brammertz bezeichnete das am Mittwoch erwartete Urteil gegen Mladic als "eines der wichtigsten in der Geschichte des UN-Tribunals". Er sei der "Drahtzieher hinter der Ermordung tausender Menschen" gewesen. Gemeinsam mit dem bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic sei er einer der "Architekten der Politik der ethnischen Säuberungen" gewesen.

Unterschiedliche Sichtweisen

Einen Tag vor Verkündung hat der bosnisch-serbische Präsident Milorad Dodik Mladić in Schutz genommen. Mladić habe "sehr professionell und patriotisch seine Pflichten erfüllt", wurde Dodik vom bosnisch-serbischen TV-Sender RTRS am Dienstag zitiert. Auch würde Mladić eine "Legende" unter den Serben bleiben, so Dodik, der selbst wiederholt den Völkermord von Srebrenica, dem größten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, geleugnet hatte. (red, 22.11.2017)