Annemarie Moser-Pröll: "Da gehören immer zwei dazu"

Skilegende bedauert Vorfall um Werdenigg, hat aber selbst keine negativen Erfahrungen gemacht und nimmt Trainer und Betreuer in Schutz

Salzburg – In der Diskussion um die Missbrauchsvorwürfe der ehemaligen Skirennläuferin Nicola Werdenigg hat sich am Dienstag in den Abendnachrichten von ServusTV auch Skilegende Annemarie Moser-Pröll zu Wort gemeldet. Österreichs Jahrhundert-Sportlerin, eine Teamkollegin von Werdenigg, bedauerte den Vorfall, meinte aber auch: "Solange ich im aktiven Rennsport mit dabei war, hat sich bei uns überhaupt nichts zugetragen, nicht das Geringste. Ich hätte mich zu wehren gewusst (…)." Und Moser-Pröll weiter: "Da gehören immer zwei dazu."

"Es tut mir leid für Trainer und Betreuer und Serviceleute. Die alles gegeben haben und nun in ein schlechtes Licht gerückt werden", sagte Moser-Pröll. (red, 21.11.2017)