ARD-Zweiteiler "Brüder": Vom Hörsaal zum IS

foto: swr/ard

"Ich bin nicht dein Bruder", sagt Jan noch bei einem ersten Treffen mit dem Prediger. Aber bald lässt er sich beschneiden, konvertiert zum Islam. Sein Blick wird ruhiger, er wirkt gelassen, fast glücklich. Tariq beobachtet diese Verwandlung skeptisch, hat mit eigenen Problemen zu kämpfen. Seine Eltern und sein Bruder sind in Syrien eingeschlossen, seine Schwester Samia nach einer Vergewaltigung traumatisiert. Nach rund einer Stunde Erzählzeit ist Jan so weit und bereit, in Syrien gegen Assad zu kämpfen und natürlich auch gegen all jene, die ein egoistisches Leben führen und nicht an seinen Gott glauben.