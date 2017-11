EU-Kommission plant Verbrauchsmessgeräte in allen Autos

Messtechnik soll je Auto nur einen Euro kosten

Brüssel – Die EU-Kommission will nach dem VW-Dieselskandal den Spritverbrauch von Autos künftig direkt messen. Dazu solle ab 2020 der Einbau von Messgeräten in alle Pkw vorgeschrieben werden, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Dienstag und bestätigte damit einen "Spiegel"-Bericht. Ein Ausschuss der Kommission befasse sich damit.

Einige Mitgliedsländer hätten sich bereits positiv zu der geplanten Änderung geäußert. Der Vorschlag orientiere sich an einem Vorstoß in Kalifornien, wo die neuen Standards ab 2019 gelten sollen. Die Messtechnik soll je Auto lediglich einen Euro kosten.

Mit der neuen Vorschrift will die EU-Kommission überwachen, inwieweit die Herstellerangaben über den Spritverbrauch von den wirklichen Daten abweichen. (APA, Reuters, 21.11.2017)