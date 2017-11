Parlamentspräsident von Simbabwe: Mugabe ist zurückgetreten

Tausende demonstrierten gegen den Langzeitpräsidenten, während Amtsenthebungsverfahren lief – Neuer Präsident morgen

Harare –Nach fast 40 Jahren an der Macht ist Simbabwes Präsident Robert Mugabe zurückgetreten. Das teilte Parlamentspräsident Jacob Mudenda am Dienstag mit. Er habe die Entscheidung freiwillig getroffen, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief des 93-Jährigen. Die Ankündigung kam knapp eine Woche nach einem unblutigen Militärputsch. Der Staatschef war unter Hausarrest gestellt worden.

Als Parlamentspräsident Mudenda das Parlament über das Schreiben informierte, brach unter den Abgeordneten lauter Jubel aus. Das bereits angelaufene Amtsenthebungsverfahren wurde abgebrochen.

MPs reaction to Mugabe resignation pic.twitter.com/EN9weQ3sFB — Open Parly ZW (@OpenParlyZw) November 21, 2017 Ein Handy-Video zeigt den Jubel im Parlament.

Auch in den Straßen von Harare brach Jubel aus, Hupkonzerte waren zu hören.

Downtown Harare right now!! pic.twitter.com/IcnMjyBYPF — Zoe Flood (@Zoe_Flood) November 21, 2017

Unklar war zunächst, wer nun die Verantwortung für das Land mit seinen etwa 14 Millionen Einwohnern trägt. Mudenda erklärte, es müssten juristische Fragen geklärt werden. Ziel sei, bis Mittwochabend einen Nachfolger im Amt zu haben.

Der Brief wurde dem Parlamentssprecher übergeben:

The letter was delivered to the Speaker as per Constitution — Nick mangwana (@nickmangwana) November 21, 2017

Amtsenthebungsverfahren wurde bereits diskutiert

Das Parlament in Simbabwe hatte eigentlich am Dienstag seine Beratungen über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahren gegen Mugabe aufgenommen. Der Parlamentsvorsitz genehmigte eine dafür erforderliche gemeinsame Sitzung beider Kammern. In der Nähe des Parlaments in Harare demonstrierten tausende Mugabe-Gegner.

Der einflussreiche Veteranenverband hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen, für Proteste gegen Mugabe "alles stehen und liegen zu lassen". "Die Proteste müssen jetzt beginnen, wir können Mugabe nicht eine Stunde länger haben", forderte der Verbandsvorsitzende Chris Mutsvangwa am Vormittag.

Am Nachmittag versammelten sich zahlreiche Demonstranten, die den Rücktritt des Langzeitpräsidenten forderten. Der Verband rief die Menschen auf, zu Mugabes Privatresidenz, dem "Blauen Dach", zu kommen, um sicherzustellen, dass der langjährige Staatschef sein "Amt sofort aufgibt".

Ehemals treuste Unterstützer

Die Veteranen aus der Zeit des Unabhängigkeitskrieges gegen die britischen Kolonialherren galten als die treuesten Unterstützer von Mugabes fast 40-jähriger Herrschaft. Mittlerweile unterstützen sie aber Mnangagwa, dessen Entlassung die derzeitige Staatskrise auslöste.

Parlamentspräsident Jacob Mubenda sagte heute am Dienstag, er habe einen Antrag zur Amtsenthebung des 93-Jährigen erhalten. Das Amtsenthebungsverfahren sei "beispiellos in der Geschichte des unabhängigen Simbabwe", so Mubenda. Abgeordnete der Regierungspartei Zanu-PF gingen davon aus, Mugabes Amtsenthebung zusammen mit der Oppositionspartei Bewegung für einen Demokratischen Wandel (MDC) zu erreichen.



Mugabe ließ Ultimatum am Montag verstreichen

Ein Ultimatum seiner Partei, bis Montagmittag freiwillig zurückzutreten, hatte der 93-jährige Mugabe ursprünglich verstreichen lassen. Der von ihm gefeuerte Vizepräsident Emmerson Mnangagwa forderte Mugabe am Dienstag auf, die öffentliche Meinung zu respektieren und auf sein Amt zu verzichten. Ein Rücktritt Mugabes würde es Simbabwe ermöglichen, "voranzukommen und sein Erbe zu bewahren".

Mugabe hatte Mnangagwa, der als Wunschnachfolger der Armee im Präsidentenamt gilt, Anfang November entlassen. Daraufhin griff das Militär ein und stellte Mugabe unter Hausarrest. Mnangagwa – einst als Hardliner und enger Gefolgsmann Mugabes bekannt – setzte sich nach Südafrika ab. Am Dienstag erklärte er, dass er erst nach Simbabwe zurückkehren werde, wenn seine Sicherheit gewährleistet sei.

Ehefrau Grace und Mugabe aus Partei ausgeschlossen

Die Regierungspartei hatte Mugabe am Sonntag als Parteichef abgesetzt und seinen Rivalen Mnangagwa zum neuen Vorsitzenden nominiert. Mugabe und seine 52-jährige Ehefrau Grace, die auch als seine mögliche Nachfolgerin gehandelt wurde, wurden aus der Partei ausgeschlossen.

Mugabe hatte das ehemalige Rhodesien 1980 in die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Großbritannien geführt. Er war zunächst Regierungschef, bevor er 1987 Präsident wurde. Seine Gegner werfen ihm einen autoritären Regierungsstil vor und machen ihn für die grassierende Misswirtschaft verantwortlich.

Botswana forderte auch Rücktritt

Der Präsident des Nachbarlandes Botswana, Ian Khama, forderte Mugabe in einem offenen Brief ebenfalls zum Rücktritt auf. "Die Menschen in Simbabwe waren in der Folge schlechter Regierungsführung (...) lange Jahre unermesslichem Leid ausgesetzt", erklärte Khama. Unter Mugabes Führung ist die einstige Kornkammer des südlichen Afrikas ein verarmtes Land geworden. Khamas Brief wurde vor einem Gipfeltreffen der Staatengemeinschaft des südlichen Afrikas (SADC) in Angola zur Krise in Simbabwe veröffentlicht. Erwartet wurden unter anderem die Präsidenten Angolas, Südafrikas und Tansanias. (APA, Reuters, 21.11.2017)