TV- und Radiotipps für Mittwoch, 22. November

Godless, Die Lastenträgerinnen von Melilla, Terra Mater: Unsere extreme Welt, Reise durch den Lungau, Angels' Share – Ein Schluck für die Engel, Foxcatcher, Schoßgebete

9.00 WESTERNSERIE

Godless (S1/1-7) Frank Griffins Gang terrorisiert den gesamten Westen auf der Jagd nach Roy Goode. Die Suche führt sie nach La Belle, eine ruhige Stadt, die nur von Frauen bewohnt ist. Mit Jeff Daniels, Michelle Dockery und Jack O'Connell. Schwer überzeugende Frauenpower! Netflix

netflix

19.40 REPORTAGE

Re: Auf dem Rücken der Frauen – Die Lastenträgerinnen von Melilla Bis zu 70 Kilo schwere Pakete können von Anrainern als zollfreies "Handgepäck" an der Grenzstation Barrio Chino weitgehend unkontrolliert die Grenze passieren. Nora El-Koukho ist eine solche Lastenträgerin, über die auch Schmuggelware von Europa nach Marokko gelangt. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Unsere extreme Welt – Temperatur Die globale Erwärmung hat Folgen für viele Tiere. Schwertwale passen durch den Rückzug des Eises ihr Jagdverhalten an. Sie treiben Gruppen von Narwalen vom offenen Wasser in Richtung Küste, um sie leichter erbeuten zu können. Statt auf dem Packeis Robben zu jagen, stellen Eisbären wandernden Seesaiblingen vom Flussufer aus nach. Bis 21.15, Servus TV

20.15 BRAUCHTUM

Heimat Österreich: Reise durch den Lungau Die Dokumentation porträtiert Menschen, die im Lungau leben und langjährige Traditionen wie Wasserscheibenschießen pflegen und Berufe wie Sauschneider ausüben. Bis 21.05, ORF 3

20.15 GENRE

Angels' Share – Ein Schluck für die Engel (GB/F/B/I 2012, Ken Loach) Nach einer Schlägerei wird Robbie (Paul Brannigan) zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Er fasst einen waghalsigen Plan: In einer Destillerie in den Highlands soll ein Fass des teuersten Whiskys der Welt lagern. Nur ein paar Flaschen davon könnten ihm und seinen Freunden eine sorgenfreie Zukunft bescheren. Dafür gab es im Jahr 2012 bei den Filmfestspielen in Cannes den Preis der Jury. Bis 21.50, Arte

21.15 PYRENÄEN

Wilde Schlösser: Carcassonne – Im Reich der Eulen Am Fuße der französischen Pyrenäen liegt eine der ältesten und beeindruckendsten Burgen Europas: Carcassonne. Einst Sitz verschiedener Herrschaftshäuser, heute mit den Bergen rundherum ein Naturparadies. Bis 22.15, Servus TV

22.15 SPORTLERDRAMA

Foxcatcher (USA 2014, Bennett Miller) Bennett Millers bedrückend komischer Film erzählt von einem patriotischen US-Milliardär, der sich um die Sportart des Ringens verdient machen will: Steve Carell beeindruckt in einem ernsten Part, Channing Tatum und Mark Ruffalo als Freistilringer. Bis 0.15, Servus TV

filmselect

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: USA – Profit vor Gesundheit Seit einem Jahr ist US-Präsident Donald Trump nun im Amt – und setzt nach wie vor alles in Bewegung, um die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama auszuhebeln. Trumps Pläne könnten für Millionen Amerikaner den Verlust ihrer Gesundheitsversorgung bedeuten, die Preise für Versicherungen schnellen in die Höhe. Warum schafft es das mächtigste Land der Welt nicht, allen Staatsbürgern eine medizinische Versorgung zu garantieren? Bis 23.05, ORF 2

22.50 CHARLOTTE ROCHE

Schoßgebete (D 2013, Sönke Wortmann) Elizabeth Kiehl ist ein Nervenbündel, sie hangelt sich von Therapiesitzung zu Therapiesitzung, um die Geister der Vergangenheit loszuwerden: Bei einer Massenkarambolage starben ihre drei Geschwister. Nur beim Sex mit Georg kann sie sich gehen lassen und fühlt sich wirklich frei. Nach Feuchtgebiete eine weitere, etwas weniger explizite Verfilmung eines Romans von Charlotte Roche mit Lavinia Wilson und Jürgen Vogel in den Hauptrollen. Bis 0.20, Arte

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Abstieg – Der amerikanische Alptraum Während die US-Wirtschaft wieder gut dasteht, geht es vielen Amerikanern schlechter als vor der Krise. Es sind Menschen, die mit einem Stundenlohn von 8,50 Dollar über die Runden kommen müssen, während ihre Arbeitgeber enorme Gewinne einstreifen. Bis 23.50, ORF 2