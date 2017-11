Politik-Update für Dienstag, den 21.11.2017: Grundversorgung, Koalition und Deutschland

Einen schönen Nachmittag! Hier lesen Sie die Politik-News des Tages kompakt zusammengefasst

[Inland] Wie viel Flüchtlinge in der Grundversorgung bekommen

[Koalition] Türkis-Blau verhandelt Sicherheit, Finanzen, Pensionen

[Schulpolitik] Bildungsbudget: Hammerschmid fürchtet höhere Lehrverpflichtung

[Interview] Philosoph Christoph Türcke: "Man braucht die Schulen eigentlich nicht mehr"

[Bildung] Neue Ausbildung für buddhistische Religionslehrer

[Netzpolitik] EU verbietet Geoblocking bei Online-Shopping, nicht bei Streaming

[Deutschland] FDP wirbt bei Basis um Verständnis für Sondierungsende

Steinmeier beginnt Gespräche mit Parteispitzen

[Kommentar] Deutschland vor Neuwahlen – na und?

[Slowenien] Fall eines syrischen Flüchtlings gefährdet Koalition in Slowenien

[Naher Osten] Assad bei Putin: Militäreinsatz in Syrien nähert sich dem Ende

[Zum Tag] Am 21. November 1920 wurden am irischen Blutsonntag in Dublin während des Irischen Unabhängigkeitskrieges mehrere Gewalttaten verübt, bei denen es zu etwa 30 Toten und vielen Verletzten kam.