Bildungsbudget: Hammerschmid fürchtet höhere Lehrverpflichtung

ÖVP und FPÖ wollen dem Vernehmen nach nicht mehr Geld in die Schulen stecken. Maßnahmen könnten dann nur über mehr Stunden für Pädagogen finanziert werden, meint die Bildungsministerin

Wien – Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) ist besorgt. Wenn die kommende Regierung von ÖVP und FPÖ tatsächlich plane, nicht mehr Geld in die Schulen zu investieren, dann müsse man Mittel aus dem System abziehen, befürchtet sie.

Der "Kurier" hatte zuvor berichtet, dass Türkis und Blau das Bildungsbudget nicht erhöhen wollen – es sei genug Geld im System vorhanden. Auf Nachfrage des STANDARD wollten die Verhandler den Bericht weder dementieren noch bestätigen. Andreas Salcher, der als Berater der ÖVP im Verhandlungsteam sitzt, hat aber schon in der Vergangenheit darauf aufmerksam gemacht, dass das österreichische Bildungssystem im internationalen Vergleich teuer ist.

Lücke von 600 Millionen Euro

Dennoch warnt die Noch-Bildungsministerin vor diesen Plänen. Denn wie jedes Jahr steht auch 2018 dem Bildungsbudget eine strukturelle Lücke von 600 Millionen Euro bevor. Dieses Minus entsteht dadurch, dass die Kosten für Lehrergehälter regelmäßig höher sind als geplant. Wolle man dieses Loch nicht stopfen, gebe es nur einen Weg, sagt Hammerschmid: eine höhere Lehrverpflichtung für Pädagogen. Schließlich machten Lehrergehälter und Infrastruktur der Schulen 92 Prozent des gesamten Bildungsbudgets aus.

Die türkis-blauen Verhandler hatten anklingen lassen, vor allem beim Teamteaching in den Neuen Mittelschulen sparen zu wollen. Laut Hammerschmid brächte das aber nur 170 Millionen Euro pro Jahr. "Damit wird man das Budgetloch nicht stopfen können." Eine Erhöhung der Lehrverpflichtung im Ausmaß von zwei Wochenstunden brächte ihr zufolge 370 Millionen Euro pro Jahr. Nur so seien auch die Pläne von ÖVP und FPÖ finanzierbar, wenn es kein frisches Geld gebe, glaubt Hammerschmid. "Wer zusätzliche Deutschklassen und eine Bildungspflicht installieren will, wo es jedenfalls um ein Vielfaches mehr Geld brauchen wird, muss das aus dem System bekommen."

Online-Plattform für Schulautonomie

Mit dem im Sommer verabschiedeten Schulautonomiepaket habe man den zukünftigen Weg des Schulsystems vorbereitet, sagt Hammerschmid. Dieses müsse nun an den Standorten mit Leben gefüllt werden. Man könne innerhalb des Systems aber mit einem besseren Einsatz der vorhandenen Mittel einiges sparen, indem sich etwa Schulen zu Clustern zusammenfinden, wie Hammerschmid bei der Präsentation einer Online-Informationsplattform zur Schulautonomie vorrechnete. (koli, APA, 21.11.2017)