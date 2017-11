ÖVP-Abgeordnete Grünberg bekam von Opel ein Auto geschenkt

Parlamentsklub betont: Hat nichts mit politischer Tätigkeit zu tun

Wien – Die ÖVP-Abgeordnete Kira Grünberg hat von Opel einen neuen Insignia geschenkt bekommen. Zu dieser Aktion habe sich das Unternehmen nach dem Unfall der früheren Stabhochspringerin entschieden, die Übergabe erfolgte dieser Tage, hieß es am Dienstag. Der ÖVP-Klub betonte gegenüber der APA, dass das nichts mit Grünbergs politischer Tätigkeit zu tun habe.

foto: opel Opels PR-Aufnahme der Schlüsselübergabe.

Josef Ulrich, Direktor Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei Opel Austria, übergab den Insignia in Innsbruck an die ehemalige Leichtathletin, die seit einem Trainingsunfall im Rollstuhl sitzt. Das Unternehmen habe Grünberg das Angebot 2015 im Zuge des "Tages des Sports" gemacht, erklärte eine Sprecherin des Parlamentsklubs. Bis es nun so weit war, dauerte es rund zwei Jahre.

Grünberg von "Wertanmutung und technischen Highlights" begeistert

In der Presseaussendung des Unternehmens meinte Grünberg: "Ich bin begeistert, dass Opel Österreich mich mit einem brandneuen Insignia beschenkt – neben der gewohnten deutschen Qualität überzeugt mich die sportliche Limousine vor allem durch ihre Wertanmutung und technischen Highlights." Laut Ulrich hat das Fahrzeug einen Wert von rund 40.000 Euro, man unterstütze immer wieder Persönlichkeiten. (APA, 21.11.2017)