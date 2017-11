"Blubberblubb" im Grazer Kindermuseum

Um Wasser und Mobilität geht es 2018 im Grazer Kindermuseum "Frida & Fred"

Graz – Das Grazer Kindermuseum "Frida & Fred" richtet sein Ausstellungsprogramm 2018 auf die Themen Wasser und Mobilität aus. Die Ausstellung "blubberblubb" wird Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren in die vielfältige Thematik des Wassers eintauchen lassen. Ihr Urkonzept war bereits 2010 eines der großen Hits des Kindermuseums, sagt Jörg Ehtreiber. Er ist Geschäftsführer des Kindermuseums in Graz: "Es macht durchaus Sinn, gute Konzepte, die besonders gut gegangen sind, wieder aufzunehmen." Für größere Kinder wird es ein "Wasserforschungslabor" geben, in dem Experimente durchgeführt werden. "Wasser erleben, spüren, schmecken" stehe im Vordergrund. Themen werden auch der Lebensraum und die Verwendung des Wassers bis hin zu Wasserkreisläufen und die Verwendung als Verkehrsweg sein.

Alle Spielarten von Mobilität

Um Verkehr und Mobilität in allen Spielarten geht es in der Ausstellung für Kinder ab acht Jahren, die den Arbeitstitel "Mobilität" trägt. Ihren Vorläufer hat das Museum unter dem Namen "Voll abgefahren" im Jahr 2009 gezeigt. Dann ist sie durch deutsche Museen getourt und wird 2018 wieder in Graz zu sehen sein: "Natürlich gründlich überarbeitet und aktualisiert", so Ehtreiber. Im Vordergrund werden E-Mobilität, der öffentliche Verkehr und moderne Verkehrsszenarien für Städte stehen.

70.564 Besucher hat das Grazer Kindermuseum bis Ende Oktober gezählt. Das entspricht den Zahlen aus den Vorjahren (2016: 71.741, 2015: 68.273). Im aktuellen Ausstellungsjahr habe man vor allem im Bereich der Individualbesucher zulegen können, weil das Familien-Thema wie erwartet für Besuche im Familienverband attraktiv war. Eine Museumsaktion kündigt der Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) an. Im kommenden Jahr sollen alle Pflichtschulklassen der Stadt einen einmaligen kostenlosen Zugang ins Kindermuseum erhalten. (APA, 21.11.2017)