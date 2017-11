Nervenkrieg um Abschiebung von Frau mit zwei Kindern

Mit vorübergehender Schubhaftentlassung, weil die Kinder erkrankten, endete der Versuch, eine Georgierin samt Kindern wegzubringen. Freunde unterstützten die Familie

Wien – Abschiebungen von Ausländern sollen zusätzlich forciert werden, darüber sind sich ÖVP und FPÖ bei ihren Koalitionsverhandlungen einig. Ziel sei, die illegale Migration auf null zu senken. Der Preis dieser Verschärfungen ist kein Thema. Am Abschiebeversuch einer alleinerziehenden 34-jährige Georgierin und ihrer beiden neun- und zweijährigen Töchter (Namen der Redaktion bekannt) unter den aktuellen, noch nicht verschärften Bedingungen lässt er sich vielleicht ermessen.

Der Nervenkrieg um diesen Abtransport dauerte zwei Tage. Er endete mit der vorübergehenden Entlassung von Frau und Kindern aus der Schubhaft. Diese hätten am Dienstag um 12 Uhr im Abschiebeflieger in die georgische Hauptstadt Tiflis sitzen sollen.

Festnahme Sonntagfrüh

Festgenommen worden waren die drei am Sonntag. Um 7 Uhr hatten Polizisten an der Tür ihrer Wiener Wohnung geläutet, hatten sie festgenommen und ins Schubhaftzentrum in der Wiener Zinnergasse gebracht. Dort verbringen Familien in der Regel die letzten 48 Stunden vor ihrem Abtransport.

Es folgten hektische Bemühungen mehrerer Unterstützergruppen. Aus Kärnten, wo die Georgierin, die aufgrund eines Germanistikstudiums in ihrer Heimat gut Deutsch kann, einen Lehrgang als Lebens- und Sozialberaterin besucht, reiste in Rekordzeit die Kursleiterin an. In Wien organisierten sich Freunde via Facebook.

Großer Stress für die Kinder

In der Schubhaft verzweifelten inzwischen die Kinder, da auch die Mutter am Rande ihrer Nervenkraft stand. Zudem war die Neunjährige mit dem abrupten Ende ihres dreijährigen Schulbesuchs in Wien konfrontiert. Als die Kärntner Kursleiterin während der regulären Besuchszeit Montagnachmittag mit der Georgierin sprechen konnte, brüllte die Zweijährige ohne Unterlass. Die Neunjährige wiederum sei sprachlos und passiv dagesessen. Beide Kinder waren stark verkühlt.

Dienstagmorgen unterbrach schließlich der Amtsarzt weitere Aufschaukelungen. Die Kinder seien nicht reisefähig, befand er nach deren Begutachtung. Vor allem die Zweijährige sei zu krank. Unmittelbar darauf konnten Frau und Kinder die Schubhaft verlassen.

Alles rechtskräftig

Laut Asylexperten ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich für sie über das Abschiebemoratorium hinaus eine Bleibemöglichkeit eröffnet. Grund dafür: Das Asylverfahren der Mutter – sie gibt an, in Georgien durch Blutrache bedroht zu sein – ist rechtskräftig negativ abgeschlossen. Zuletzt hatte der Verwaltungsgerichtshof die Behandlung einer außerordentlichen Revision gegen den entsprechenden Bescheid des Bundesverwaltungsgerichts (er liegt dem STANDARD vor) abgelehnt.

Insgesamt hat die Frau in Österreich dreimal Asyl beantragt, zum ersten Mal im Jahr 2009. Nach der zweiten Ablehnung im Jahr 2012 verließ sie Österreich und kehrte für zwei Jahre nach Georgien zurück, damals nur mit ihrer älteren Tochter. Ihren dritten Asylantrag stellte sie wenige Monate vor deren Einschulung im Jahr 2014. Laut Bundesverwaltungsgericht ist jedoch auch der inzwischen Neunjährigen die neuerliche Rückkehr nach Georgien zumutbar. (Irene Brickner, 21.11.2017)