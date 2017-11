U4 fährt am Wochenende nur von Hütteldorf bis Schottenring

Kein U4-Betrieb von Schottenring bis Heiligenstadt wegen Modernisierungsarbeiten am 25. und 26. November, Linien E4 und D als Ersatz

Wien – Am Wochenende vom 25. bis 26. November ist der Nordteil der U4 von Schottenring bis Heiligenstadt gesperrt. Der Grund sind "Arbeiten für ein neues Stellwerk im Streckenbereich zwischen Roßauer Lände und Spittelau", wie die Wiener Linien am Dienstag in einer Aussendung bekannt gegeben haben. Um trotzdem vom Schottenring in Richtung Heiligenstadt zu kommen, fährt die Ersatzstraßenbahnlinie E4 auf der Strecke der Linie D nach Nußdorf. Der D-Wagen wird während der Bauarbeiten über den Kai umgeleitet und unterstützt somit die Ersatzlinie E4.

Die Arbeiten starten in der Nacht von Freitag auf Samstag ab etwa 0:30 Uhr. Gleichzeitig nimmt auch die Ersatzlinie E4 ihren Betrieb auf. Nachts ist die Linie E4 wie die Nacht-U-Bahn alle 15 Minuten unterwegs.



Friedensbrücke weiter Baustelle

Zeitgleich wird weiterhin an der Sanierung der U4-Station Friedensbrücke gearbeitet. Voraussichtlich Mitte März nächsten Jahres wechseln die Arbeiten für mehrere Monate auf den Bahnsteig in Fahrtrichtung Heiligenstadt. Im Anschluss folgt die Sanierung der U4-Station Roßauer Lände.

Im Sommer 2018 finden rund um die U4-Station Heiligenstadt ebenfalls Modernisierungsarbeiten statt. Neben der Erneuerung von Weichen und Gleisanlagen arbeiten die Wiener Linien auch an den Bahnsteigen sowie an der Dachkonstruktion der U4-Endstation Heiligenstadt. Während der Modernisierungsarbeiten im Sommer steht dann ein Ersatzverkehr für die U4-Fahrgäste von und nach Heiligenstadt zur Verfügung. (red, 21.11.2017)