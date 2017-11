Super Mario hat jetzt eine E-Mail-Adresse und einen iMac

Für Fans und für Spammer

Nintendos Galionsfigur Super Mario nimmt Fanschreiben, Wünsche und brennende Fragen nun nicht mehr nur über die Elternpost an, sondern nun auch ganz offiziell via E-Mail. Marios Adresse lautet: mario@noa.nintendo.com.

Mushroom-Trip

Der Fanaufruf ist Teil einer aktuellen Promoaktion von Nintendo of America rund um das jüngste Abenteuer "Super Mario Odyssey". Laut dem Mann im Mario-Kostüm mit leblosen Augen sollen die Fragen anschließend in Videobeiträgen beantwortet werden. Und wer sich gefragt hat, welche Computer in Mushroom Kingdom verbreitet sind: Mario selbst hat einen rot eingefärbten iMac im Einsatz. Hoffentlich verfügt das Keyboard über extra große Tasten. (zw, 21.11.2017)