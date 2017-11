Beyonce ist 2017 höchstbezahlte Musikerin

Los Angeles – Dank ihres Hit-Albums "Lemonade" und der dazugehörigen Welt-Tournee ist die US-Sängerin Beyonce im Jahr 2017 die am höchsten bezahlte Frau im Musikbusiness, wie aus der aktuellen "Forbes"-Liste hervorgeht. Damit verweist sie ihre Kolleginnen Adele und Taylor Swift auf die Plätze. Insgesamt verdiente die 36-jährige R&B-Sängerin heuer 105 Millionen US-Dollar (89 Millionen Euro).

Zu BeyoncesEinkünften aus der Musik kommen laut "Forbes" noch Gewinne aus der Mode-Linie "Ivy Park" und anderen Business-Quellen.

Die britische Sängerin Adele, deren Album "25" im Jahr 2015 den Rekord für das sich am besten verkaufende Album brach und die heuer ihre erste große Tour seit 2011 absolvierte, landete mit einem Einkommen von 69 Millionen US-Dollar (58,6 Millionen Euro) auf dem zweiten Platz.

Taylor Swift, die im Vorjahr mit 170 Millionen US-Dollar die Liste angeführt hatte, kommt heuer nur auf Platz drei: Die 27-Jährige verdiente 44 Millionen US-Dollar (37,3 Millionen Euro). Es wird jedoch erwartet, dass ihre Einkünfte in den kommenden Monaten massiv steigen werden, da sie mit der Veröffentlichung ihres jüngsten Albums "Reputation" soeben das sich am besten verkaufende Album des Jahres abgeliefert hat – die dazugehörige Tour ist bereits geplant.

taylorswiftvevo

"Look What You Made Me Do" vom Album "Reputation".