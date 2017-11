Landtagswahlen: Neos treten auch in Kärnten an

Donig: Kärnten brauche als unter Korruption leidendes Bundesland wichtiges politisches Signal

Wien/Klagenfurt – Die Neos werden im kommenden Jahr bei allen vier Landtagswahlen antreten. Der letzte offene Antritt – jener in Kärnten am 4. März 2018 – wurde Montagabend vom Erweiterten Vorstand beschlossen, erfuhr die APA von den Pinken. Wie berichtet planen Neos im südlichsten Bundesland in einem Bündnis mit der neu gegründeten Plattform "Mein Südkärnten – Moja Juzna Koroska" anzutreten.

Die endgültige Entscheidung über die Form des Bündnisses, die Liste und die Kandidaten trifft die regionale Mitgliederversammlung in einem mehrstufigen, offenen Verfahren voraussichtlich Anfang Dezember. Fest steht schon jetzt, dass das Bündnis unter der Kurzbezeichnung Neos in den Landtagswahlkampf ziehen wird.

"Kärnten ist mit Abstand jenes Bundesland, das wohl am meisten unter Korruption, Freunderlwirtschaft und mangelnden Chancen vor allem für junge Menschen leidet. Das Antreten von Neos ist ein wichtiges politisches Signal, dass es gerade hier Alternativen zum alten politischen System und neue Perspektiven braucht. Das geplante Bündnis mit der regional stark verankerten Plattform 'Mein Südkärnten – Moja Juzna Koroska' unterstreicht unser Bekenntnis zu Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und einem gemeinsamen Europa", sagte Neos-Generalsekretär Nikola Donig im Gespräch mit der APA. (APA, 21.11.2017)