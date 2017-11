Kriegsveteranen rufen zu Protesten gegen Mugabe auf

Simbabwes Armeechef bat Bevölkerung zuvor um "Ruhe und Geduld" – Heute erste Schritte für Amtsenthebung im Parlament

Harare – In Simbabwe hat der einflussreiche Verband der Kriegsveteranen zu sofortigen Protesten gegen Staatschef Robert Mugabe aufgerufen. "Die Proteste müssen jetzt beginnen, wir können Mugabe nicht eine Stunde länger haben", forderte der Verbandsvorsitzende Chris Mutsvangwa am Dienstag. Alle Menschen müssten "alles stehen und liegen lassen" und in die Hauptstadt Harare kommen. Der Verband rief die Menschen auf, zu Mugabes Privatresidenz, dem "Blauen Dach" zu kommen, um sicherzustellen, dass der langjährige Staatschef sein "Amt sofort aufgibt".

Die einflussreichen Veteranen des Unabhängigkeitskrieges galten als die treuesten Unterstützer von Mugabes fast 40-jähriger Herrschaft, unterstützen nun aber den von Mugabe entlassenen Vize-Präsidenten Emmerson Mnangagwa. Die Entlassung Mnangagwas hatte die aktuelle Krise in Simbabwe ausgelöst.

Nachdem Mugabe ein von seiner Regierungspartei Zanu-PF gestelltes Ultimatum zum Rücktritt verstreichen ließ, will das Parlament am heutigen Dienstag erste Schritte für ein Amtsenthebungsverfahren in die Wege leiten. Am Montag kursierte ein Entwurf der regierenden ZANU-PF für ein entsprechendes Verfahren. Der 93-jährige Staatschef berief unterdessen nach Angaben eines Regierungsvertreters für Dienstag sein Kabinett ein.

Armee ruft zu Ruhe auf

Simbabwes Armeechef Constantino Chiwenga hat – im Gegensatz zu den Kriegsveteranen – die Bevölkerung in der Nacht auf Dienstag zu "Ruhe und Geduld" aufgefordert. Der von Militär abgesetzte Präsiden stehe im Kontakt mit seinem Ex-Vize Emmerson Mnangagwa, fügte der Generalstabschef am Montagabend in einer im Fernsehen übertragenen Rede hinzu. Der ehemalige Vizepräsident werde "in Kürze" in Simbabwe zurückerwartet.

Der entlassene Vize-Präsident Mnangagwa hat am Dienstag Mugabe zum Rücktritt aufgefordert: Dieser müsse die öffentliche Meinung respektieren, erklärte Mnangagwa. Ein Rücktritt Mugabes würde es Simbabwe ermöglichen, "voranzukommen und sein Erbe zu bewahren", erklärte Mnangagwa am Dienstag.

Mugabe hatte seinen Stellvertreter Mnangagwa, der als Wunschnachfolger der Armee im Präsidentenamt gilt, Anfang November entlassen. Daraufhin griff das Militär ein und stellte Mugabe unter Hausarrest. Mnangagwa setzte sich nach Südafrika ab. Mnangagwa erklärte am Dienstag, er werde nicht nach Simbabwe zurückkehren, solange seine "Sicherheit nicht gewährleistet" sei. (APA, AFP, 21.11.2017)