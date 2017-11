Black Friday: Zahlreiche Games-Schnäppchen für PS4, Xbox One und PC

Download-Stores locken mit vergünstigten Spielen für Playstation, Xbox und PC

In den USA steht mit dem Black Friday das größte Verkaufswochenende des Jahres an. Viele der Spezialangebote der Videospielhersteller gelten allerdings auch für europäische Konsumenten. Schnäppchenjäger finden in Online-Stores und Warenhausprospekten schon jetzt das eine oder andere interessante Angebot.

Playstation und Xbox

Mit Rabatten bis zu 60 Prozent wirbt unter anderem bereits der PlayStation Store. Bis zum 23. November sind die Rabatte noch PS-Plus-Mitglieder vorbehalten, danach gibt es für alle Kunden Nachlässe auf aktuelle Games und Zusatzinhalte. Das Rennspiel "GT Sport" gibt es beispielsweise um 29,99 Euro statt 59,99 Euro zu haben, "Assassin's Creed Origins" ist auf 48,99 Euro vergünstigt, "The Evil Within 2" gibt es um 34,99 Euro und "Uncharted 4" um 19,99 Euro.

Microsoft lockt ebenfalls mit Rabatten in den Xbox Live Store. Hier gibt es für Gold-Abonnenten auf jeden Nachlass nochmals 10 Prozent Abschlag. "Wolfenstein 2" ist um 30 bis 40 Prozent günstiger zu haben, "Mass Effect Andromeda" ist um 50 bis 60 Prozent verbilligt und "Fifa 18" ist beispielsweise um 30 bis 40 Prozent günstiger zu haben.

PC-Games

Electronic Arts führt im hauseigenen PC-Store Origins ähnliche Rabatte auf Eigenproduktionen wie "Fifa 18" und "Need for Speed Payback". Im Ubisoft Store gibt es aktuell nur vereinzelte Angebote, unter anderem gibt es 36 Prozent Abschlag auf "South Park: The Fractured But Whole". Der Steam Store führt hingegen noch keine dedizierten "Black Friday"-Angebote, dennoch finden sich aktuell zahlreiche Nachlässe vor allem auf Indie-Games.

Falls Sie weitere interessante Angebote für Videospielfans entdeckt haben, posten Sie Ihre Hinweise gerne ins Forum! (red, 21.11.2017)