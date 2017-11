Barceló will mit NH Hotels größte Hotelgruppe Spaniens schmieden

Sechs Standorte in Österreich, mehr als 600 in Europa und Amerika – Siebentes NH-Hotel soll 2018 in Graz aufsperren

Madrid/Wien – Die Konsolidierungsbestrebungen am internationalen Hotelmarkt gehen weiter. Dieses Mal sind es Spanier, die auf das Gaspedal drücken. Die familiengeführte Hotelkette Barceló und die an der Börse in Madrid notierte NH Hotels Group wollen zusammen zur größten Hotelgruppe der Iberischen Halbinsel werden. Zumindest wäre Barceló an dem Zusammenschluss interessiert.

NH Hotels, die im Gegensatz zu Barceló auch in Österreich mit eigenen Häusern präsent ist, bestätigte das Interesse des Mitbewerbers an einem Einstieg. Zusammen kämen beide Gruppen mit mehr als 600 Hotels und rund 109.000 Zimmern in Europa, Südamerika und den USA auf einen Umsatz von knapp vier Milliarden Euro.

60-Prozent-Beteiligung geplant

Zuerst hatte die spanische Tageszeitung "Expansion" über die Avancen von Barceló berichtet, zu der auch Marken wie Royal Hideaway, Occidental Hotels & Resorts sowie Allegro gehören. Demnach bietet Barceló, die eine Beteiligung von 60 Prozent an NH Hotels anstrebt, einen Aufschlag von 27 Prozent auf den NH-Aktienkurs. NH Hotels ist an der Börse derzeit 1,75 Milliarden Euro schwer. Meliá Hotels, derzeit Nummer eins in Spanien und in Österreich im DC Tower auf der Wiener Donauplatte vertreten, würde durch den Zusammenschluss auf Platz zwei verwiesen.

NH Hotels ist derzeit mit fünf Häusern in Wien, darunter eines am Flughafen, und einem Hotel in Salzburg vertreten. Österreichs siebentes NH-Hotel soll im Herbst 2018 in Graz eröffnen. Das Vier-Sterne-Haus soll über 157 Komfortzimmer mit einer Größe von bis zu 34 Quadratmetern verfügen. (Günther Strobl, 21.11.2017)