Creativ Club Austria wählt neuen Vorstand

Neu im zehnköpfigen CCA-Team ist Helena Luczynski – Außerdem gibt es Neuerungen bei den Veneres und den jungen Kreativen

Wien – Montagabend wählte der CCA Creativ Club Austria seinen Vorstand neu, mit einer Ausnahme tritt das bestehende Vorstandsgremium eine neue Funktionsperiode an.

Der neue Vorstand setzt sich aus Alexander Hofmann (Young & Rubicam Vienna), Verena Panholzer (Studio Es), Christoph Gaunersdorfer (Hello Wien), Goran Golik (Golik), Helena Luczynski (Helenas), Franz Riebenbauer (Studio Riebenbauer), Bernd Wilfinger (WIEN NORD), Hannes Böker (Team Rottensteiner | Red Bull), Robert Dassel (AANDRS) und Christian Gosch (Serviceplan) zusammen. Die Funktionen der einzelnen Vorstandmitglieder werden in der ersten Vorstandssitzung entschieden.

"Das Votum ist ein Vertrauensbeweis für die geleistete Arbeit und ermutigt uns, die Evolution des CCA voranzutreiben und den Creativ Club Austria als Plattform für Menschen auszubauen, die durch ihre Kreativität maßgeblich zur Wertschöpfung der österreichischen Werbebranche beitragen. In dieser Formation gehen wir gestärkt in die Zukunft und werden dem CCA in den nächsten zwei Jahren frischen Wind einhauchen und Bewährtes weiterentwickeln", sagt Christoph Gaunersdorfer.

Neuerungen bei den Veneres

Der CCA einigte sich auch auf Neuerungen bei den Veneres. Die Einreichung soll durch ein neues Tool erleichtert und das Veranstaltungsformat durch CCA-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger neu definiert werden. Der Call for Entry wird im Jänner 2018 stattfinden. Für die Einreichung zugelassen sind Arbeiten, die zwischen 1. März 2017 und 28. Februar 2018 veröffentlicht wurden.

Der neue Vorstand möchte auch dem Nachwuchs eine breitere Plattform bieten. Die Altersgrenze für "Junge Creative" wird im kommenden Jahr von 25 auf 28 Jahre angehoben. Außerdem will der CCA sein Engagement bei der Young Lions Competition für das Cannes Lions in Zusammenarbeit mit der ORF-Enterprise auszubauen.

CCA-Jahrbuch

Am Montagabend wurde auch das CCA-Jahrbuch in seiner 39. Auflage präsentiert. Auf insgesamt 656 Seiten stellt es jene 221 Arbeiten vor, die bei den diesjährigen CCA Veneres ausgezeichnet wurden. Es ist ab sofort beim CCA oder über den "Falter Verlag" zum Preis von 39,90 Euro erhältlich. (red, 21.11.2017)