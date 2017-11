Morgen-Update für Dienstag, den 21.11.2017: Sexuelle Übergriffe im Skisport, Flüchtlinge in der Grundversorgung und weltweite Jugendarbeitslosigkeit

Guten Morgen! Hier die wichtigsten Schlagzeilen für Ihren Dienstagmorgen

[Sport] Sexuelle Übergriffe im Skisport: "Eine aufwühlende und erschütternde Geschichte"

[Inland] Wie viel Flüchtlinge in der Grundversorgung bekommen

[dieStandard] Hass gegen Frauen im Netz bedroht Meinungsfreiheit

[Wirtschaft] Weltweit ist fast jeder siebente junge Mensch arbeitslos

[Panorama] Kritik an Obsorge von Flüchtlingskindern nach Tod von Elfjährigem

[Kultur] Polaroid: Instantfotografie mit Retrochic

[Wissenschaft] Dramatischer Rückgang bei heimischen Amphibien

[Service] Am 6. Dezember ist Nikolaustag und wir wollen vielen Kleinen und Großen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. DER STANDARD und Hausbrot.at verlosen 10 Nikolaus-Sackerl! Jetzt mitmachen!

[Wetter] Heute ist es in ganz Österreich eher regnerisch und bewölkt. Sonnige Auflockerungen gibt es am ehesten im meist trockenen Süden sowie am Nachmittag auch in Vorarlberg. 4 bis 12 Grad



[Zum Tag] Heute hat Andreas Gabalier Geburtstag. Gabalier ist ein österreichischer Sänger, der mit einer Genre-Mischung aus Volksmusik, Schlager und Rock'n'Roll seit Ende der 2000er-Jahre im deutschsprachigen Raum erfolgreich ist. Zuletzt war Gabalier wegen eines Streits mit dem Wiener Konzerthaus und dessen Chef in den Medien.