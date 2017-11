Deutschland: Steinmeier mahnt Parteien zur Regierungsbildung

Bundespräsident will Neuwahlen verhindern – SPD gegen große Koalition – FDP verteidigt Abbruch – EU-Nachbarn äußern sich besorgt nach Sondierungsende

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Parteien an ihre Verantwortung zur Regierungsbildung erinnert. Diese könne nicht einfach an die Wähler zurückgegeben werden, sagte Steinmeier am Montag in Berlin. Alle Parteien sollten ihre Haltung überdenken. Er erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung möglich zu machen, sagte der Bundespräsident. Er kündigte an, sich mit den Parteien und den anderen Verfassungsorganen entsprechend auszutauschen.



Alle Parteien sollten ihre Haltung überdenken, so Steinmeier. "Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält", sagte er nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel in seinem Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin.

Die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen waren in der Nacht auf Montag gescheitert. FDP-Chef Christian Lindner hatte den Abbruch mit den Worten verkündet, seine Partei wolle lieber nicht regieren als falsch.

SPD gegen große Koalition, für Neuwahlen

Er werde in den kommenden Tagen Gespräche mit den Vorsitzenden aller an den bisherigen Sondierungen beteiligten Parteien führen – also auch mit den Chefs von CSU, FDP und Grünen, kündigte Präsident Steinmeier an. Er werde aber auch Gespräche führen "mit den Vorsitzenden von Parteien, bei denen programmatische Schnittmengen eine Regierungsbildung nicht ausschließen". Damit appellierte er an die SPD, die bisher eine Neuauflage der großen Koalition ausgeschlossen hat. Er erwarte jedenfalls von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen, so Steinmeier.

Die SPD hatte zuvor erklärt, sie stehe für eine große Koalition nach wie vor nicht zur Verfügung. Die Wähler sollten die Lage nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen neu bewerten können, sagte Schulz am Montag in Berlin und fügte hinzu: "Wir scheuen Neuwahlen nicht." Damit bliebe für die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel nur noch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung.

Wir stehen für den Eintritt in eine Große Koalition nicht zur Verfügung - diese Konstellation wurde abgewählt. Wir scheuen Neuwahlen nicht. — Martin Schulz (@MartinSchulz) November 20, 2017

Schulz trat nach einem Treffen der Parteiführung vor die Presse. In dem dort gebilligten Papier heißt es, zwei Monate nach der Bundestagswahl hätten CDU, CSU, FDP und Grüne die Bundesrepublik in eine schwierige Situation manövriert.



Die SPD hatte bereits unmittelbar nach ihrer historischen Niederlage bei der Bundestagswahl eine Fortsetzung der großen Koalition ausgeschlossen. Die Sozialdemokraten hatten bei der Wahl im September nur 20,5 Prozent erzielt. Die Wähler hätten damals auch einer großen Koalition eine Absage erteilt, sagte Schulz.

Lindner verteidigt Jamaika-Aus

FDP-Chef Christian Lindner hat den Abbruch der Sondierungsgespräche verteidigt. Eine Regierung aus so unterschiedlichen Parteien brauche gemeinsame Überzeugungen. "Und wo war denn die Jamaika-Idee der letzten 50 Tage?", sagte Lindner am Montag in Berlin. "Wir haben viele Kompromisse gemacht. Es gibt aber auch einen Kern von Grundüberzeugungen." Der Eintritt in eine Regierung hätte den Wählerauftrag zu einem Politikwechsel verfälscht. "Es ist eine schwierige Lage, und wir haben nicht leichtfertig entschieden, uns aus den Sondierungsgesprächen zurückzuziehen."

Es habe zwischen den Partnern einfach auch an Vertrauen gemangelt, sagte Lindner. "In dieser gegebenen Lage haben wir es für unsere staatspolitische Verantwortung gehalten, eben nicht in eine Regierung einzutreten."

Auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte am Montag in Berlin: "Nichts wäre schlimmer als eine Beziehung einzugehen, von der man weiß, dass sie in drei Monaten oder vier Monaten oder einem halben Jahr zu einer schmutzigen Scheidung führen würde."

Am Sonntagabend habe es im gemeinsamen Textentwurf noch 237 strittige Passagen gegeben, sagte Lindner. In der für die Liberalen so wichtigen Frage des Abbaus des Solidaritätszuschlags habe am Ende beispielsweise ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch gelegen, der dem Wahlprogramm der CDU entsprochen habe.

Minderheitsregierung unwahrscheinlich

Eine Minderheitsregierung der Union mit Grünen oder der FDP gilt als sehr unwahrscheinlich. Die CSU steht dieser Möglichkeit skeptisch gegenüber, wie Parteichef Horst Seehofer in einer Telefonschalte des CSU-Präsidiums am Montagnachmittag deutlich machte. In der CSU-Spitze gelten Neuwahlen demnach als die wahrscheinlichste Variante nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen mit CDU, FDP und Grünen, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtete.

Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin kritisierte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters die FDP für den Abbruch der Sondierungen: "In meinen Augen hat sie gestern Abend aus Angst vor dem Tod in der Regierung Selbstmord begangen – sie hat Inhalte für das Scheitern geopfert."



Wirtschaftsweiser warnt vor einer Dauerstreit-Koalition

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, hat angesichts des Scheiterns der Jamaika-Sondierungen vor einem Regierungsbündnis aus ständig miteinander streitenden Parteien gewarnt. "Ein Bündnis, dessen Partner sich in den kommenden Jahren vor allem gegenseitig blockieren würden, wäre wohl noch schlechter als eine schleppende Regierungsbildung", sagte Schmidt am Montag. Auch habe der Abbruch der Gespräche für eine Koalition aus Union, FDP und Grünen die Ausgangslage für die deutsche Wirtschaft derzeit kaum verändert. "In jedem Fall sind die negativen Auswirkungen der gescheiterten Jamaika-Sondierungen eher langfristiger als konjunktureller Natur", sagte der Ökonom.

Sorge in der EU

Das Scheitern der Sondierungsgespräche über eine neue Regierung in Berlin löst in europäischen Hauptstädten Besorgnis aus. Während die Niederlande von einer schlechten Nachricht sprechen, bangt der französische Präsident Emmanuel Macron um einen verlässlichen Verbündeten. "Im Sinne Deutschlands und Europas wollen wir, dass unser wichtigster Partner stark und stabil ist, damit wir die Dinge gemeinsam voranbringen können", erklärte das Präsidialamt in Paris am Montag.

Es zeige sich abermals, dass Frankreich die Initiative übernehmen und Vorschläge machen müsse für die Zukunft Europas. Die sollten dann mit Deutschland umgesetzt werden. Macron ist derzeit Motor der EU-Integration und schlug bereits vor zwei Monaten in einer Grundsatzrede einen Neustart Europas vor. (red, Reuters, dpa, 20.11.2017)