"Zellers Reeperbahn": Ufa plant Mehrteiler mit Ulrich Tukur

Die Produktion soll in den 60er-Jahren spielen

Hamburg – Die Reeperbahn ist die wohl sündigste Meile Deutschlands. Jetzt steht das Hamburger Rotlichtviertel wieder einmal im Mittelpunkt eines TV-Mehrteilers, den die Ufa Fiction umsetzen will, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. "Zellers Reeperbahn" heißt das in den 60er-Jahren angesiedelte Stück, in dem Ulrich Tukur die Hauptfigur Walter B. Zeller spielt.

Der entstammt einer Reederei-Familie aus dem Nobelviertel Blankenese, betätigt sich aber als Sänger, der mit seiner Band von Bühne zu Bühne zieht. Der große Hit steht immer noch aus. In weiteren Rollen wirken Joachim Krol, Lisa Wagner, Mala Emde, Andre Hennicke und Antonio Wannek mit. Welcher TV-Sender eines Tages den Mehrteiler ausstrahlen wird, ist noch offen. (APA, 20.11.2017)