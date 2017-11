FPÖ-Mandatar warnt auf Facebook mit Foto vor "Belästiger"

Der Abgebildete soll angeblich junge Frau, verfolgt haben setzte laut Polizei aber "keine strafbaren Handlungen" – Kritik an Onlinepranger

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Höbart ist für seinen Facebook-Auftritt schon mehrfach in die Kritik geraten. So hatte er Asylwerber als "Höhlenmenschen" bezeichnet und ein Video von Flüchtlingen, die mit einem Schlauchboot das Meer überqueren, mit "Eine Seefahrt, die ist lustig" geteilt. Jetzt sorgt Höbart mit einer Warnung vor einem Mann, der in Guntramsdorf unterwegs ist, für Aufsehen. Der FPÖ-Abgeordnete teilte den Beitrag einer Nutzerin, die den Mann fotografiert und ihm die Belästigung ihrer Tochter vorgeworfen hatte.

foto: screenshot Die Verpixelung erfolgte durch den STANDARD

Polizei: Abgebildeter setzte "keine strafbaren Handlungen"

Die Polizei gibt auf Anfrage des STANDARD an, dass der abgebildete Mann "keine strafbaren Handlungen" gesetzt habe. Die Tochter der Facebook-Nutzerin, die den Mann fotografiert hat, hatte sich wegen seiner Präsenz unwohl und verfolgt gefühlt. Es sei aber laut Polizei zu keinem Übergriff gekommen, juristisch gilt er als unschuldig. Das Foto des Mannes wurde über 13.000 Mal auf Facebook geteilt, darunter eben auch von Christian Höbart.

Polizei rät von Foto-Veröffentlichung ab

Die niederösterreichische Polizei sieht solche Beiträge "äußerst skeptisch". Das "Recht am eigenen Bild" des Abgebildeten werde verletzt, das könnte Nutzern "teuer kommen". Derartige Onlinepranger könnten auch Ermittlungen schaden. "Von der Veröffentlichung eines Fotos oder Klarnamen raten wir ab", sagt die Polizei zum STANDARD. Klüger sei es, auf die Polizei zu vertrauen und etwa den Notruf zu wählen.

Gewaltaufrufe

Höbart reagierte auf eine Anfrage des STANDARD vorerst nicht – die freiheitliche Presseabteilung sicherte zu, er werde sich bald melden, der Artikel wird dann um die Stellungnahme ergänzt werden. Fraglich ist etwa, ob er versucht hat, Vorwürfe gegen den Mann zu verifizieren. Der STANDARD wollte auch wissen, ob sich Höbart für eine Lockerung des Datenschutzrechtes in derartigen Fällen ausspricht. Unter den geteilten Beiträgen sind auch zahlreiche Gewaltaufrufe zu finden. Auch bei Höbart postete ein Nutzer etwa eine Faust mit der Aufschrift "Boom!". (fsc, 20.11.2017)