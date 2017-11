"Rainbow Six Siege": Großes Update für 2018 angekündigt

Im dritten Jahr erscheinen unter anderem neue Karten und das erste Koop-Event

Im dritten Jahr des Team-Shooters "Rainbow Six Siege" erwarten Spieler acht neue Operator, zwei neue Karten – eine in Italien, eine in Marokko – und eine überarbeitete bereits bekannten Karte mit neuem Level-Design und neuer Art-Direction. Das kündigte Hersteller Ubisoft in einer Aussendung an.

Die beiden ersten Operator werden Spezialisten in Biogefahrensituationen sein. Neben ihrer Rolle im Multiplayer werden sie auch die Hauptrolle im ersten Koop-Event von "Rainbow Six Siege" spielen: Das Event "Outbreak" wird über 4 Wochen gehen und kostenlos für alle Besitzer von "Rainbow Six Siege" sein.

Die vollständige Enthüllung der Operationen "Chimäre" und "Outbreak" wird während des Turniers "Six Invitational 2018" in Montreal stattfinden. (red, 20.11.2017)