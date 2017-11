Duterte entlässt Chef der Drogenbehörde wegen Korruption

Sprecher des philippinischen Präsidenten: "Was Duterte angeht, muss die Schuld nicht erwiesen sein"

Manila – Der philippinische Staatschef Rodrigo Duterte hat den Chef der Drogenbehörde wegen Korruptionsvorwürfen gefeuert. Dionisio Santiago, dem Vorsitzenden des Ausschusses für gefährliche Drogen, wird vorgeworfen, von Drogenbaronen Geschenke angenommen zu haben. Er war seit vier Monaten im Amt.

Die Vorwürfe gegen Santiago müssten noch untersucht werden, aber Duterte habe die Entlassung bereits angeordnet, sagte Präsidentensprecher Harry Roque am Montag. "Was Duterte angeht, muss die Schuld nicht erwiesen sein. Wenn jemand auf irgendeine Art mit Korruption in Verbindung gebracht wird, zögert er nicht, Leute zu feuern", so Roque.

Dutertes harter, rechtsstaatlich bedenklicher Kampf gegen Drogen sorgt beständig für Kritik aus dem Ausland. Seit Duterttes Amtsantritt im Juni 2016 sind ihm mehr als 3.000 Menschen zum Opfer gefallen. Kritiker werfen ihm vor, Drogendealer und -konsumenten ohne Prozess ermorden zu lassen. (APA, 20.11.2017)